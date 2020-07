Boohoo in der Kritik : Aufstieg und Krise eines Clans

Ein Leben in Saus und Braus mit Yacht, Villen und prominenten Freunden. Jetzt der Verdacht: Ist der Reichtum der Unternehmerfamilie Kamani auf Hungerlöhnen von Arbeitern in England aufgebaut?

Noch vor zwei Wochen schien die Sonne in der Welt der Familie von Mahmud Kamani, dem Boohoo-Gründer. Seine Söhne Umar, Adam und Samir protzten mit Luxus-Sportwagen von Lamborghini, goldenen Rolex-Uhren sowie Model-Frauen und posten Bilder halbnackt am Pool oder im Meer. Die Familie besitzt Immobilien in Hollywood, New York, Dubai und Manchester. In den Ferien fliegen sie nach Cannes und St. Tropez, pendeln dort mit dem Hubschrauber, liegen auf ihrer Yacht. Mutter Aisha reist mit dem Privatjet auf die Malediven, nach Ibiza oder nach Dubai.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Die Söhne sind wie der Vater unternehmerisch tätig: Umar, 32 Jahre alt, mit blond gefärbten Haaren, hat gerade für mehr als 300 Millionen Pfund die Anteile an seiner Modefirma PrettyLittleThing an Boohoo verkauft. Adam, 31 Jahre alt, managt das Immobilienentwicklungsunternehmen der Familie mit Multimillionen-Besitz. Wichtig ist den Kamanis der Kontakt zu Stars und Sternchen des Showbusiness. Man hängt mit Rapper Snoop Dogg in Los Angeles ab, auf Partys trifft man P. Diddy oder Jennifer Lopez.