Kriselnder Bürovermittler : Wie Wework nach vorne blickt

Als Martin Ott im vergangenen Juli zum Europa-Chef von Wework berufen wurde, schien die Welt für den Bürovermittler noch in Ordnung. Ott ließ einen prominenten Arbeitgeber hinter sich – er führte die Geschäfte des sozialen Netzwerks Facebook in Europa – aber ihn erwartete ein Posten in einem Unternehmen, dem Großes zugetraut wurde. Wework gehörte zu den am höchsten bewerteten amerikanischen Start-ups und bereitete gerade den Börsengang vor, dem die Wall Street mit Spannung entgegenblickte. Als Ott seinen Posten dann aber Anfang September offiziell antrat, hatte sich die Ausgangslage dramatisch geändert.

Wework hatte kurz zuvor seinen Börsenprospekt vorgelegt und damit den Countdown für sein Debüt an der Wall Street eingeläutet, aber die Resonanz war vernichtend. Das Dokument legte nicht nur hohe Verluste offen, sondern auch ein fragwürdiges Verständnis von Unternehmensführung oder „Corporate Governance“, das die Finanzszene alarmierte. Mitgründer und Vorstandschef Adam Neumann war mit einer enormen Machtfülle ausgestattet, und Wework hatte sich auf allerlei Transaktionen mit ihm eingelassen, die den Eindruck erweckten, das Unternehmen sei sein persönlicher Selbstbedienungsladen. Die Ereignisse überstürzten sich: Neumann wurde abgelöst, der Börsengang wurde abgeblasen, es kam zu Entlassungen, und der japanische Großaktionär Softbank schnürte ein milliardenschweres Rettungspaket für Wework. Softbank schraubte seine Bewertung für das Unternehmen auf weniger als acht Milliarden Dollar zurück. Weniger als ein Jahr vorher lag sie noch bei 47 Milliarden Dollar.