Krieg in Syrien : VW stellt Werk in der Türkei in Frage Von Christian Geinitz , Wien

- Aktualisiert am 14.10.2019 - 16:48

Präsident Erdogan erklärt sich gegenüber Journalisten. Bild: dpa Eigentlich war die Sache in trockenen Tüchern, nahe Izmir wollte VW sein erstes türkisches Pkw-Werk errichten. Doch weil Erdogans Truppen in Nordsyrien einmarschiert sind und dort die Kurden bekämpfen, wachsen die Zweifel an der Standortentscheidung.

3 Min. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gqi-9s7kj Weitersagen abbrechen