Rüstungskonzerne und der Krieg : Der Kaufrausch der Militärausrüster

Der Bund investiert 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr. Die deutschen Rüstungshersteller wollen daher ihre Kapazitäten ausweiten. Von den Verantwortlichen in Berlin fordern sie einen unbürokratischen Einkauf.

Die exklusive Gesprächsrunde mit Vize-Admiral Carsten Stawitzki war hochkarätig besetzt. Insgesamt 30 Chefs und leitende Angestellte der größten Rüstungshersteller in Deutschland fanden am Montagmittag in der eiligst anberaumten Videokonferenz zusammen, um über die Verwendung des kräftig aufgestockten Wehretats von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu beraten. Dabei rangierten in Stawitzkis Agenda, dem führenden Rüstungsplaner im Bundesverteidigungsministerium, zwei Punkte ganz oben: Wie kann man die Einsatz- und Gefechtsbereitschaft der Truppe kurzfristig steigern und wie lassen sich die – sonst eher träge abgewickelten – Rüstungsvorhaben im Beschaffungsamt der Bundeswehr beschleunigen?

Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Schneller als sonst, wenn sich die Einkäufer der Militärs mit den Managern aus der Industrie zu Routinetreffen zusammenfinden, kam die von Stawitzki geführte Runde schon nach anderthalb Stunden zu handfesten Ergebnissen: Dank des am vergangenen Sonntag von Scholz angekündigten 100 Milliarden Euro-Programms sollen laufende Großvorhaben wie der Kauf von weiteren Radpanzern des Typs Puma genehmigt und auch für einen möglichst zeitnahen Ersatz der veralteten Tornado-Flotte der Luftwaffe gesorgt werden.