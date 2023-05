Mit einem leeren Blatt Papier fing es an. Michael Ungerer saß allein davor. Er sollte für den schweizerisch-italienischen Reedereikonzern MSC eine neue Kreuzfahrtmarke, und zwar eine mit viel Luxus, ersinnen. Vier Jahre ist das her, dass die MSC-Eignerfamilie Aponte Ungerer beauftragte. Und mittlerweile gibt es nicht mehr nur ein leeres Blatt, sondern ein fast fertiges Schiff. Am 8. Juli soll die Explora I in Civitavecchia nahe Rom getauft werden.

Fünf weitere Schiffe sollen für die Flotte von Explora Journeys bis 2028 folgen. Eine Reise in der größten Suite, der Owner’s Residence, soll mitunter mehr als 30.000 Euro je Woche kosten. Samt Terrasse erhalten Gäste knapp 300 Quadratmeter privaten Platz – mehr als in einem üblichen Einfamilienhaus.