Bild: Silke Werzinger

Alle auf die Streaming-Bühne: Club 100 in Bremen

Die Konzertbranche gehört zu einem der am härtesten von der Pandemie getroffenen Wirtschaftszweige – und die Durststrecke dürfte noch länger dauern als für viele andere. Durch Projekte wie „Club 100“ in Bremen sollen die verschiedenen Dienstleister und Künstler zumindest etwas Arbeit und Kultur auf die Bühne bekommen. 19 lokale Veranstalter sind für aktuell 40 geplante Konzerte von unter anderem Selig, Madsen und Thees Uhlmann verantwortlich. Seit Januar gibt es Veranstaltungen, die Ticketkäufer zunächst nur im Stream verfolgen können. Neben dem einzigen auf Konzerte spezialisierten Caterer Bremens arbeiten an einem Abend so etwa Techniker, Stagehands und je nach Größe der Produktion bis zu 20 für den Stream zuständige Leute, sagt Oliver Brock, einer der Initiatoren des Projekts und unter anderem Betreiber der Konzerthalle Pier 2, wo die Shows stattfinden. Auch der jeweilige Veranstalter verdiene so etwas Geld.Beim Album-Release-Konzert der Band Milliarden – aufwendig produziert mit 8 Kameras – sind rund 1500 Tickets verkauft worden, so Brock. Er sei positiv überrascht ob der Resonanz, wirtschaftlich darstellbar sind die Konzerte bislang aber nicht. Wenn wieder Zuschauer zugelassen sind, dürfen in die eigentlich 2800 Menschen fassende Halle mit modernisierter Lüftung unter Beachtung des aktuellen Hygienekonzepts „bestenfalls“ 521 Besucher. Auch das rechne sich mit den anfallenden Kosten nicht, sagt Brock, und für kleine, enge Clubs sei es noch schwerer. Der „Club 100“ wird daher mit 1,1 Millionen Euro vom Land Bremen unterstützt. „Diese Fehlbedarfsförderung war Grundvoraussetzung für das Projekt“, sagt Brock. „So haben alle Beteiligten kein Risiko, das geht derzeit nicht anders.“ Über Nachahmer würde er sich freuen. In Bremen laufen jedenfalls schon Gespräche über die Förderung einer Open-Air-Variante. bfch.