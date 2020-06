Pflegenotstand : Was in der Klinik wirklich schiefläuft

Den Corona-Test haben die Krankenhäuser in Deutschland vorerst bestanden. Anders als befürchtet ist keine einzige deutsche Klinik unter der Last der Seuche zusammengebrochen, weil es auf den Intensivstationen nicht genügend Betten oder Beatmungsgeräte gegeben hätte. Nur vereinzelt kam es zu Engpässen, so dass Patienten in benachbarte Krankenhäuser verlegt werden mussten. Trotzdem hat sich der Eindruck breitgemacht, die Krankenhäuser seien nicht gut genug ausgestattet. Zu sehr sei in der Vergangenheit am Personal gespart worden, lautet der Vorwurf, weshalb Ärzte und Plegekräfte chronisch überlastet seien. Das müsse sich nach der Pandemie ändern.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Das Ziel ist edel. Aber wie lässt es sich erreichen? Brauchen die Kliniken dafür mehr Geld? Dazu muss man wissen, dass Deutschland schon jetzt viel für seine Krankenhäuser ausgibt, knapp 100 Milliarden Euro im Jahr. Gemessen an der Bevölkerungsgröße, sind die deutschen Kliniken auch alles andere als dürftig ausgestattet. Das zeigt ein Blick in die Datenbank der Industrieländer-Organisation OECD. Deutschland steht weit vorne, wenn es beispielsweise um die Zahl der Krankenhausbetten je tausend Einwohner geht. Davon gibt es in Deutschland doppelt so viele wie in der Schweiz und sogar fast viermal so viele wie in Dänemark. Auch beim Personal sieht die Lage erst einmal komfortabel aus. In der Statistik sind alle Arbeitsverhältnisse zur besseren Vergleichbarkeit in sogenannte Vollzeit-Äquivalente umgerechnet. Deutschland kommt damit auf ziemlich genau zwei Klinikärzte je tausend Einwohner: doppelt so viele wie in den Vereinigten Staaten, aber auch deutlich mehr als etwa in den Niederlanden. Beim Pflegepersonal rangieren, gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten anderen Staaten vor Deutschland; die Niederlande stehen indes auch hier dahinter.

So viele Hüftprothesen wie nirgendwo sonst

Der wahre Schwachpunkt der deutschen Krankenhäuser besteht alles in allem nicht darin, dass es zu wenig ärztliches oder pflegerisches Personal im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gäbe. Entscheidend ist, wie unsere Grafik zeigt, dass die Deutschen viel öfter in der Klinik behandelt werden als die Einwohner aller anderen Länder, die von der OECD-Statistik erfasst werden. Da ist Deutschland einsame Spitze – mit doppelt so vielen Krankenhausbehandlungen je tausend Einwohner wie die Vereinigten Staaten und fast dreimal so vielen wie die Niederlande. Dieser Unterschied zehrt alles auf, was vorher zugunsten der deutschen Krankenhäuser zu sagen war.

Der Vergleich mit den Niederlanden, wo es weniger Ärzte und weniger Pflegekräfte je tausend Einwohner gibt als hierzulande, macht das besonders deutlich: Die deutschen Klinikärzte haben – im statistischen Durchschnitt – trotzdem fast doppelt so viele Fälle im Jahr zu behandeln wie ihre Kollegen in den Niederlanden. Auf jede Pflegekraft in den deutschen Kliniken kommen sogar mehr als doppelt so viele Fälle im Jahr wie auf jede Pflegekraft in den Niederlanden. Ärzte und Krankenpfleger haben dort also deutlich mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten als in Deutschland, obwohl die Personalstärke im Verhältnis zur Einwohnerzahl geringer ist. Ähnlich sieht es in fast allen anderen Vergleichsländern aus.

Was folgt daraus? In einer Welt ohne Knappheiten ließen sich im Handumdrehen fünfzigtausend Ärzte und hunderttausend Krankenpfleger zusätzlich einstellen. In der Wirklichkeit fehlt es dafür nicht nur am Geld. Der Arbeitsmarkt gibt so viele Neubesetzungen schlicht nicht her. Und wäre es überhaupt besser für die Patienten? In der Medizin gibt es den Fachbegriff der Überversorgung. Gemeint sind Eingriffe nach der Devise „Viel hilft viel“, die nicht nötig sind und den Patienten wegen der damit verbundenen Risiken eher schaden als nützen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass fast jede achte Herzoperation in Deutschland nach medizinischen Kriterien nicht notwendig ist. Und welchen streng medizinischen Grund könnte es wohl dafür geben, dass in Deutschland viel mehr künstliche Hüftgelenke je eine Million Einwohner als in allen anderen OECD-Staaten eingesetzt werden, nämlich rund dreimal so viele wie in Portugal und fast doppelt so viele wie in Kanada?

Verschwendung auf Kosten der Gesundheit

Ein weiterer Grund für die unverhältnismäßig hohe Zahl an Krankenhausbehandlungen ist, dass eine Reihe von Eingriffen, die in anderen Ländern meistens ambulant erledigt werden, in Deutschland hauptsächlich stationär erfolgen. Die Patienten müssen dafür also mindestens eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Ein Beispiel ist die Tonsillektomie, die Entfernung der Mandeln: Nur vier von hundert Fällen werden in Deutschland ambulant erledigt. In Island, Finnland und Kanada sind es jeweils mehr als drei Viertel aller Fälle.

Es wird noch schlimmer: In Deutschland bleibt jeder Patient, der einmal im Krankenhaus aufgenommen wurde, im Durchschnitt auch noch deutlich länger dort als anderswo. Die sogenannte durchschnittliche Verweildauer liegt in den Niederlanden bei fünf Tagen, in Amerika bei sechs, in der Schweiz bei acht und in Deutschland bei knapp neun Tagen.

Mehr zum Thema 1/

All das belastet die Krankenpfleger und Ärzte in den Kliniken über die Maßen. Sie müssen sich gleichzeitig um sehr viele Patienten kümmern, anstatt konzentriert denjenigen helfen zu können, die es wirklich nötig haben. Für die Gesundheit ist das schlecht: Die Lebenserwartung ist, abgesehen von Amerika, in allen Vergleichsländern höher als in Deutschland, ohne dass die Gesundheitsausgaben dort höher wären.

Fazit: Die Krankenhäuser in Deutschland sind in den vergangenen Jahren nicht etwa „kaputtgespart“ worden, wie es manchmal behauptet wird. Im Gegenteil. Sie sind zu hohen Kosten mit Patienten überflutet worden, die eigentlich keine Krankenhausbehandlung brauchen. Etwas dagegen zu tun würde die Kliniken wirklich fit für die Zukunft machen.