Viruswelle : Die vielen kranken Kinder überfordern kranke Kliniken

Aktualisiert am

Eine Krankheitswelle trifft die Jüngeren und bringt Krankenhäuser an ihre Grenzen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach greift deshalb jetzt zu einer Notmaßnahme.

Ein mit dem RS-Virus infiziertes Kind in einer Klinik in Würzburg Bild: Reuters

Kinder sind fiebrig, husten, weinen, Ärzte und Pfleger stoßen an ihre Grenzen, Eltern machen sich große Sorgen. Im Windschatten der Corona-Pandemie breiten sich derzeit viele andere Erkältungs- und Infektionskrankheiten stark aus, vor allem das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Die Covid-19-Inzidenz stagniert zwar, wie das Robert-Koch-Institut meldet, die akuten Atemwegserkrankungen nehmen nach Angaben des Informationsdienstes Grippe-Web aber zu: Die Fallzahlen liegen weit über jenen des Vorjahres.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Die Ursachen sind noch unklar, möglicherweise haben die geringeren Kontakte, die Hygieneregeln, das Abstandhalten und Masketragen in der Coronazeit die Exposition und damit die natürliche Immunisierung auch mit andern Erregern so verringert, dass die Bevölkerung jetzt anfälliger ist. Ungünstig ist das vor allem für Kinder, die sich mit RSV anstecken, das Säuglingen und Kleinkindern stark zusetzen kann.

Bei schweren Verläufen müssen die Jungen und Mädchen ins Krankenhaus, doch werden dort die Betten knapp. Zum einen wegen der gehäuft auftretenden Fälle, zum anderen, weil das medizinische und pflegerische Personal fehlt, viele Kräfte sind krankgeschrieben. Bereits am Donnerstag warnte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), von 110 befragten Kinderkliniken verfügten 43 über kein freies Bett auf Normalstationen mehr. In den Intensivstationen habe jede zweite Klinik in den vergangenen 24 Stunden mindestens ein Kind ablehnen müssen. Rechnerisch gebe es weniger als ein freies Kinderintensivbett je Standort. Der zuständige Divi-Fachmann Florian Hoffmann sprach von einer „katastrophalen Situation“.

Die Lage sei ernst, aber nicht brenzlig

Tobias Tenenbaum, Chefarzt der Klink für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg, sagt, sowohl die Praxen der niedergelassenen Kinderärzte als auch die Kliniken „laufen über“. Um zu helfen, müssten eigentlich Pflegekräfte von Erwachsenenstationen eingesetzt werden. Das sei aber nur möglich, wenn die abgebenden Stationen finanziell kompensiert würden, da sie dann ja Betten nicht belegen könnten. „So wie unsere Leute von den Kinderstationen während der Corona-Pandemie bei den Erwachsenen im Einsatz waren, müsste das in der jetzigen Notsituation auch umgekehrt möglich sein“, so Tenenbaum, der auch Chef der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie ist.

Die Lage sei ernst, aber nicht brenzlig, findet Gerald Gaß, der Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG. „Ich verstehe jeden, der sich Sorgen macht, aber es ist nicht so, dass Kinder unversorgt bleiben, wenn sie dringenden medizinischen Behandlungsbedarf haben“, sagt Gaß der F.A.Z. Auch er beobachtet, dass es längere Wartezeiten für die Klinikaufnahme gibt und mitunter weiter entfernte Häuser angesteuert werden müssen, „aber die Versorgung findet dennoch statt“. Die verzögerte Behandlung mit Umwegen sei für Eltern und Patienten eine „unübliche Situation“, in anderen Ländern aber die Regel, „in Großbritannien ist das Alltagsgeschäft“.