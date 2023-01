Immobilienfirma : Gericht bestellt KPMG als Prüfer für Adler

Das unter Druck stehende Immobilienunternehmen Adler Group hat einen Teilerfolg auf der händeringenden Suche nach einem Wirtschaftsprüfer erzielt. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat nun die Wirtschaftsprüfung KPMG zum Abschlussprüfer der deutschen Tochtergesellschaft Adler Real Estate bestellt. Das teilte die Muttergesellschaft Adler Group am Montagabend in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit.

Adler musste ein Gericht einschalten, weil sich trotz langer Suchen und gezielter Ansprachen kein Prüfer bereit fand, den Auftrag zu übernehmen. Kein Wunder, gilt doch das Mandat als schwieriger Fall. So hat die Finanzaufsicht Bafin im Rahmen eines Bilanzkontrollverfahrens mehrere schwerwiegende Fehler in den Bilanzen aufgedeckt. Das Bafin-Kontrollverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Für die jährliche Bilanzprüfung des Immobilienunternehmens war in der Vergangenheit die luxemburgische Mitgliedsgesellschaft des großen und internationalen KPMG-Prüfernetzwerks zuständig. Diese hatte das Mandat mit der Begründung niedergelegt, dass Adler nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt habe. Kurz zuvor hatte eine von Adler selbst beauftragte forensische Sonderprüfung Zweifel von Anlegern an den Bilanzen nicht vollständig ausräumen können. Diese Sonderprüfung hatte nicht KPMG Luxemburg durchgeführt, sondern die deutsche Mitgliedsgesellschaft des KPMG-Netzwerks. KPMG Deutschland ist nun vom Gericht als Abschlussprüfer für die deutsche Tochtergesellschaft Adler Real Estate bestellt worden.

Unbequemes Mandat für Wirtschaftsprüfer

Adler hatte mit dem Antrag auf eine gerichtliche Bestellung die Hoffnung verbunden, der vom Gericht bestellte Prüfer werde auch die Prüfung der luxemburgischen Muttergesellschaft der Adler Group übernehmen. Zudem hatte das Management Zugeständnisse in der Zusammenarbeit mit einem gerichtlich bestellten Prüfer angekündigt und beteuert, umfangreiche Vorarbeiten für die Abschlussprüfung geleistet zu haben.

Die nun vom Gericht bestellte Prüfgesellschaft KPMG Deutschland gibt sich auf Nachfrage allerdings zugeknöpft. „KPMG liegt kein entsprechender Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vor“, heißt es in aller Kürze von einem Sprecher. Das lässt die wichtige Frage unbeantwortet, wie sich KPMG denn entscheidet, wenn der Beschluss irgendwann auch formell vorliegen wird.

Selbst Adler weist darauf hin, dass der Prüfungsauftrag nicht allein per Gerichtsbeschluss zustande kommt, sondern dass es darüber hinaus der Annahme durch KPMG bedürfe. Auch wisse Adler nicht, ob KPMG das Prüfungsmandat annehmen werde.

Selbst ein Gerichtsbeschluss kann keinen Wirtschaftsprüfer zwingen, einen Prüfungsauftrag anzunehmen. Die gerichtliche Bestellung dient dem Zweck, einen Prüfer zu beauftragen, wenn das betroffene Unternehmen zu einem solchen Beschluss nicht selbst in der Lage ist. Daran hapert es im Fall Adler jedoch nicht. Denn Adler würde einen Prüfer liebend gern beauftragen, weil ohne geprüfte Bilanz die Finanzierung wackelt.

Woran es hapert, ist die Bereitschaft eines Prüfers, sich das unbequeme Mandat aufzuhalsen. Nach den Turbulenzen der vergangenen Monate ist das nachvollziehbar. Was die Prüfersuche ebenfalls erschwert: Adler hat, nicht zuletzt wegen seiner komplexen Firmenstruktur und seiner Probleme zahlreiche Beratungsaufträge auch an Wirtschaftsprüfungen verteilt. Diese Anbieter kommen als Abschlussprüfer nicht in Frage, weil sie dasselbe Unternehmen nicht gleichzeitig prüfen und beraten dürfen.

Adlers bisher erfolglose Suche nach einem Wirtschaftsprüfer ist ohne Beispiel in der Geschichte des Berufsstands. Schwierige Mandate wie Adler mit komplexen Strukturen und zweifelhaften Geschäften hat es schon immer gegeben, doch hatte sich bisher immer ein Prüfer gefunden. Es könnte an den Folgen des Wirecard-Skandals liegen, dass die Wirtschaftsprüfer jetzt so zurückhaltend geworden sind und potenziell problematische Aufträge vorsichtshalber ablehnen. Die Insolvenz des Skandalunternehmens hat nicht nur gezeigt, wie hoch die Reputationsschäden für Prüfer ausfallen können. Auch wurde die Haftung der Prüfer und damit ihr finanzielles Risiko per Gesetz erhöht.