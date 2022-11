Korruptionsjäger Pieth : „Die FIFA wurde von Qatar gekauft“

Herr Pieth, was halten Sie von FIFA-Präsident Gianni Infantino?

Genau wie sein Vorgänger Sepp Blatter hat Infantino eine große Zuneigung zum Geld. Infantino kopiert Blatter, greift aber noch brutaler als dieser nach der Macht. Während Blatter wie ein Patron agierte, ist Infantino ein Autokrat. Deshalb versteht er sich so gut mit Putin, Trump und den Al Thanis, der Herrscherfamilie in Qatar.

Spätestens seit seiner Umarmung von Wladimir Putin während der WM 2018 in Russland gilt Infantino als Freund von Autokraten. Jetzt agiert er als verlängerter Arm der Herrscher von Qatar. Trotzdem wird er im März wohl im Amt des FIFA-Präsidenten bestätigt. Was sagt das über den Zustand der FIFA aus?

Die FIFA ist eine Bande von Schwächlingen. Dass Dänemark jetzt sagt, Infantino nicht mehr zu unterstützen, ist ja ganz nett. Gut und mutig wäre es indes, wenn der europäische Fußballverband UEFA kollektiv den Aufstand gegen die Wiederwahl Infantinos proben würde. Das Pro­blem ist allerdings, dass die UEFA mit ihren 55 nationalen Mitgliedsverbänden nur gut ein Viertel der FIFA-Mitglieder stellt.

Spiegelt die Zustimmung für Infantino innerhalb der FIFA nicht die Verhältnisse in einer Welt, in der rechtsstaatliche Demokratien ohnehin nicht in der Mehrheit sind?

Ja, die FIFA ist ein Abbild der Welt. Und gemäß dem Korruptionsindex von Transparency International ist mehr als die Hälfte der Länder hyperkorrupt. Insofern stellt sich die Frage: Will Europa da weiter mitmachen, oder steigt die UEFA aus der FIFA aus? Finanziell würde das funktionieren, da ist die UEFA gut aufgestellt. Die Sponsoren sind primär an Europa interessiert.

Aber dann gäbe es künftig keine Fußballweltmeisterschaften mehr.

Wir hätten dann Verhältnisse wie im Profi-Boxsport. Da gibt es mehrere rivalisierende Weltverbände. Das ist natürlich nicht optimal. Der Weltmeisterschaftsidee ist ein Monopol inhärent. Aber wenn der Monopolist, also in diesem Fall die FIFA, derart schlecht funktioniert, wäre es sinnvoll, über Alternativen nachzudenken. Dazu müssten die großen Verbände aus Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien vorangehen. Mit seiner irren Rede zum Auftakt der WM in Qatar hat Infantino gezeigt, dass er irgendwie wirr ist – und das ist noch das Harmloseste, was man über ihn sagen kann. Andere Leute sprachen von einem medizinischen Befund.

Die FIFA hat den Mannschaften von sieben europäischen Verbänden das Tragen der „One Love“-Spielführerbinde als Zeichen für Vielfalt und Integration untersagt. Wie bewerten Sie das?

Bei der FIFA läuft ja alles hinter verschlossenen Türen. Wenn die UEFA mit all ihren Mitgliedern Infantino zuvor zu verstehen gegeben hätte, dass ein sanktionsbewehrtes Vorgehen gegen Träger dieser Binde Folgen haben werde bis hin zum möglichen Austritt der Verbände aus der FIFA, dann hätte er gewiss versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Doch so war es relativ einfach für ihn, weil er keinen Widerstand erfahren hat. Die Europäer sind eingeknickt, und die FIFA wird als Sieger gefeiert. Das bekümmert mich.

Die öffentliche Empörung ist groß. Dennoch halten westliche Sponsoren wie Adidas, Coca-Cola, McDonald’s und Budweiser der FIFA und der WM in Qatar die Stange. Wie erklären Sie sich das?

Die Sponsoren kippen nur dann, wenn es wirklich brenzlig wird. Erst wenn die Fans anfingen, die FIFA-Sponsoren zu boykottieren, würde diese reagieren. Aber derlei ist im Moment nicht zu erkennen.

In Deutschland hat die Einzelhandelskette Rewe die Partnerschaft zum DFB vorzeitig beendet und die Haltung der FIFA als „skandalös“ kritisiert.

Das ist vorbildlich. Es ist eine Tragödie, dass sich andere Sponsoren jetzt noch nicht zu einem Abschied von der FIFA durchringen können. Dahinter steckt ein knallhartes Kalkül: Man hat viele Millionen dafür bezahlt, dass während der WM auf den Bildschirmen in der ganzen Welt immer wieder das eigene Logo erscheint. Diese Investition will man nicht einfach so abschreiben. Der Nutzen der Werbung für das eigene Geschäft wird immer noch als größer erachtet als der Imageschaden daraus, dass die WM in Qatar im krassen Gegensatz zum selbst postulierten Streben nach Diversität, gesellschaftlichem Zusammenhalt, Geschlechtergerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit steht.