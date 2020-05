Krise der Konzertveranstalter : Eine Branche steht am Abgrund

Thomas Spindler hat schon viel gesehen. Seit fast 40 Jahren mischt er in der Berliner Musikszene mit. Einen der ersten Nirvana-Auftritte in Deutschland hat er veranstaltet – eine Partynacht mit dem damals noch unbekannten Kurt Cobain inklusive. Doch was er nun in der Coronakrise erlebe sei beispiellos: „Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Dienstleistern, die nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen“, sagt Spindler. Seine Agentur Trinity Music ist eine der größten in der Hauptstadt. Normalerweise führen Spindler und sein Team nach eigenen Angaben um die 1000 Veranstaltungen im Jahr durch – von der kleinen Punkrock-Show bis Pop-Konzerten mit 20 000 Zuschauern in der Berliner Waldbühne.

Spindler betreibt über andere Unternehmen auch diverse Spielstätten, darunter das bis zu 1500 Menschen fassende Huxleys Neue Welt oder das kleinere, aber nicht minder bekannte Musik & Frieden. Nur seit Mitte März gibt es so gut wie keine Konzerte mehr. Die Live-Branche steht still. Die Diskussionen über eine mehr oder wenige sachte Öffnung einzelner Wirtschaftsbereiche geht ihr vorbei.