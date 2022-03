Konzerne verlassen Russland : Onkel Wanja statt McDonald’s﻿

Seit bekannt ist, dass McDonald’s seine Restaurants in Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine vorerst für drei Monate schließen will, bemüht sich der Kreml, die Trauer der Russen darüber ins Lächerliche zu ziehen. So verbreiteten am Sonntag viele Staatsmedien die Meldung, ein 270 Kilo schwerer Mann habe sich mit Handschellen an die Eingangstür der Filiale gekettet, die 1990 als erste Burger und Fritten in die damals sowjetische Hauptstadt brachte. Auch ein krudes „Manifest“ des Demonstranten wurde zitiert, in dem er dem Westen vorwarf, ihn mit den Sanktionen in seiner Lebensart und Freiheit einzuschränken. Weitere Folgen hatte die Aktion indes nicht; McDonald’s bestätigte am Montag, die Filialen in Russland blieben von Dienstag an vorerst geschlossen.

Möglicherweise machen sie aber auch nie wieder auf, zumindest nicht in der Form, wie sie viele ärmere Russen liebgewonnen haben, die bei Wochenendausflügen ins überteuerte Moskauer Zen­trum gerne dort essen gingen. Denn die russische Regierung droht westlichen Konzernen, die sich aus Russland zurückziehen, offen mit Enteignung: Firmen, die zu mehr als 25 Prozent Vertretern von „unfreundlichen Staaten“ gehören, also den Ländern, die gegen Russland Sanktionen verhängt haben, sollen laut einem Gesetzentwurf einer externen Verwaltung unterstellt werden. Präsident Wladimir Putin unterstützte die Pläne vergangene Woche. Die Regierung werde die Unternehmen an jene übergeben, die „tatsächlich arbeiten wollen“, sagte Putin, dafür gebe es genügend „legale und Marktinstrumente“.