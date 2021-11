Konzern startet neues RTL + : Bertelsmann bündelt Medienangebote

Aktualisiert am

Mit einem neuen RTL + will der Konzern 2022 Video, Audio, Musik und Zeitschriften auf einer App anbieten. Für Vorstandschef Thomas Rabe ist das der nächste logische Schritt nach der Zusammenlegung von RTL und Gruner + Jahr.

Bertelsmann geht nach der Zusammenlegung seiner Fernsehgruppe RTL Deutschland und dem Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr den nächsten Schritt und bündelt seine Medienangebote von Mitte 2022 an auf einer gemeinsamen Plattform. Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe, der in Personalunion auch die RTL Group führt, sagte im Gespräch mit der F.A.Z. am Donnerstag nach Vorlage der Bilanzzahlen für die ersten neun Monate dieses Jahres, „es ist jetzt der richtige Zeitpunkt“.

Die Streaming-Dienste von RTL, die in Deutschland derzeit unter dem Namen TV Now laufen, sollen in RTL + umbenannt werden. „Damit schaffen wir ein neues Produkt, das alle digitalen Mediengattungen bündelt“, sagte Rabe. Abonnenten sollen dann nicht nur Filme und Serien, Sport und Nachrichtensendungen bekommen, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, Hörbücher und Zugang zu den digitalen Zeitschriften des Verlags Gruner + Jahr.

„Es reicht dann eine Anmeldung, um sich umfassend zu informieren und zu unterhalten“, sagte Rabe. „Unsere Idee ist: One app, all media.“ Für das Angebot an Hörbüchern kooperiert RTL mit der ebenfalls zu Bertelsmann gehörenden Buchverlagsgruppe Penguin Random House, beim Musikangebot hat RTL eine exklusive Partnerschaft mit dem Audio-Streamingdienst Deezer geschlossen.

Menschen haben Interesse an Angeboten aus einer Hand

Rabe sagte im Gespräch, die Marktforschung zeige, „dass die Menschen ein großes Interesse daran haben, unterschiedliche Medienangebote aus einer Hand zu bekommen“. Bertelsmann hat mit seinen Tochterunternehmen alle Medien unter einem Konzerndach – Fernsehen, Video, Musik, Hörbücher, Podcasts, Bücher und Zeitschriften. „Das gibt es in dieser Form weltweit kein zweites Mal“, sagte der Vorstandschef. „Unser Ziel sind 10 Millionen Abos bis 2026 für RTL + in Deutschland und Videoland in den Niederlanden.“

Bislang hatte RTL mit 5 bis 7 Millionen zahlenden Nutzern für seine Streaming-Dienste bis 2025 geplant. 2020 waren es 2,19 Millionen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres legte die Zahl der zahlenden Abonnenten auf 3,4 Millionen zu. Von 170 Millionen Euro im letzten Jahr sollen die Einnahmen bis 2026 auf eine Milliarde Euro steigen. Dann soll das Geschäft auch profitabel sein. Die Anlaufverluste für das neue Projekt bezifferte Rabe für das kommende Jahr auf 250 Millionen Euro. In diesem Jahr sind es 150 Millionen Euro.

RTL + soll in der erweiterten Form im zweiten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Danach könnten weitere Schritte folgen und das Angebot ergänzt werden. „Wir machen das jetzt erst einmal in Deutschland“, sagte Rabe. „Für andere Länder ist das momentan nicht in der Planung.“ Bertelsmann hatte im August entschieden, die Fernsehgruppe RTL Deutschland und das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr zu einem neuen, crossmedialen Medienhaus mit TV, Radio, Steaming-Diensten, Online und Zeitschriften zusammenzulegen.