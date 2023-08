Aktualisiert am

Der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut, so viel darf inzwischen als gesichert gelten. Unternehmer und Manager ärgern sich über hohe Energiepreise und sorgen sich um ihre Fabriken. Investiert wird in Deutschland nur noch selten, und wenn, dann meist nur gegen Subventionen. Inzwischen stecken deutsche Unternehmen viel mehr Geld ins Ausland als umgekehrt – noch nie war Deutschlands Investitionsdefizit so groß wie heute.

Die Liste könnte noch weitergehen: Die Traditionsbranche Automobilbau muss um ihre Zukunft bangen, weil ihr inzwischen selbst chinesische Unternehmen beim Elektroautoverkauf den Rang ablaufen, zwar erst in China, aber sie wollen auch nach Deutschland kommen. In Ranglisten der Wettbewerbsfähigkeit steigt Deutschland ab.