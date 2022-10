Logistik : Mit vollen Lägern in den Winter

Aktualisiert am

Mit vollen Lägern in den Winter

Carsten Taucke hat sein ganzes Berufsleben in der Logistik verbracht, doch eine Entwicklung wie in diesen Wochen hat der Vorstandschef der Nagel-Group noch nicht erlebt. Alles, was fahren kann, ist unterwegs, Lagerhallen und Depots platzen aus den Nähten. Das Unternehmen ist der größte deutsche Lebensmittellogistiker.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.

Jeden Tag sind rund 7000 Lastwagen für die Gruppe unterwegs und liefern den Nachschub für Supermärkte und Gastronomie. Und die Kunden ordern wie selten zuvor: „Unsere Transportmengen sind um unglaubliche 20 Prozent höher als vor einem Jahr. Überall werden die Läger vollgemacht, um Vorräte anzulegen und sich für mögliche Engpässe vorzubereiten“, sagt Taucke.