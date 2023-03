Die EU arbeitet noch an ihrem industriepolitischen Rahmenwerk für den Wiederaufstieg ihrer Halbleiterindustrie in die erste Liga, da sind in den USA die Bagger und Kräne schon aufgerollt. Baugruben wurden ausgehoben, erste Hallen hochgezogen, ein Dutzend neuer Chipfabriken wächst in den amerikanischen Himmel. So baut der Speicherchipspezialist Samsung zwei Werke in Texas, TSMC errichtet zwei Fabriken in Arizona und Micron vier Werke in New York; Texas Instruments fährt gerade ein neues Werk in Texas an, da plant es schon die nächste Fak in Utah; Intel zieht in Ohio gleich einen ganzen Chipkomplex hoch.

Dagegen scheint das europäische Vorhaben des einstigen Branchenprimus, vor Magdeburg für 17 Milliarden Euro ein halbes Dutzend Chipfabriken zu bauen, nicht so recht aus den Startlöchern zu kommen. Vielmehr soll Intel-Chef Pat Gelsinger derzeit in Berlin um einen Nachschlag an Subventionen pokern, statt knapp 7 will er nun wohl 10 Milliarden Euro an Zuschlag kassieren. Deutschlands Finanzminister Christian Lindner (FDP) spricht da öffentlich schon mal von einer Art „Erpressung“.