Neuer Aufsichtsratschef : Zeitenwende in der Deutschen Bank

Der Mann ist eine echte Überraschung. „Alex wer?“ wird mancher gedacht haben, als die Deutsche Bank am Freitagabend mitteilte, wer im Mai ihrem langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner nachfolgen soll. Ähnlich wie einst, als der in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Horst Köhler als neuer Bundespräsident vorgeschlagen wurde. Alexander Wynaendts ist selbst unter Finanzprofis wenig bekannt, obwohl er zwölf Jahre lang einen der größten europäischen Versicherungskonzerne, Aegon, geleitet hat. In dieser Funktion war er einer der wichtigen Kunden der Bank und hat die diversen Vorstandsvorsitzenden der vergangenen Jahre kennengelernt; als Aufsichtsratsmitglied der Citigroup hat er das Institut zudem als Wettbewerber beobachtet.

Nun soll Wynaendts also das Kon­trollgremium des größten deutschen Geldhauses leiten und übernimmt da­mit einen der wichtigsten Posten nicht nur in der deutschen Bankenlandschaft, sondern auch weit darüber hinaus. Drei Aspekte an ihm werden im Umfeld der Bank besonders hervorgehoben: Er sei ein „echter Europäer“, er pflege gute Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden dies- und jenseits des Atlantiks, und er sei ein „wahrer Ingenieur“, der sich mit den technologischen Anforderungen an ein modernes Finanzinstitut bestens auskenne. Alle drei Punkte dürften für den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bedeutsam sein.