Wirecard-Ausschuss : Der Irrglaube an das Wirecard-Wunder

Bundeskanzlerin Angela Merkel trat als prominenteste Zeugin am 23.4.2021 vor den Wirecard-U-Ausschuss. Bild: AP

Wer trägt die politische Verantwortung für das Wirecard-Desaster? Das ist die zentrale Frage im Untersuchungsausschuss, den der Bundestag im vergangenen Herbst eingerichtet hat. Mit Finanzminister Olaf Scholz und Bundeskanzlerin Angela Merkel fand die Zeugenbefragung diese Woche ihren krönenden Abschluss, selbst wenn es im Mai noch einzelne Nachläufer geben sollte. Nach Hunderten Stunden zeigt sich ein erschreckendes Bild.

Der Lauf der Versäumnisse beginnt im Aufsichtsrat, führt über Abschlussprüfer sowie Aufsichtsbehörden und mündet in der Bundesregierung. So hat sich das Kontrollgremium des Unternehmens immer wieder vom Vorstand hinhalten und letztlich täuschen lassen. Die Abschlussprüfer von EY haben über Jahre frisierte Zahlen ohne Einschränkungen testiert. Nun ist den Fachleuten für Bilanzrecht zugutezuhalten, dass sie nicht davon ausgehen mussten, mit einer Bande von Betrügern im Vorstand zu tun zu haben. Aber wie der Sonderermittler des Untersuchungsausschusses in seinem geheimen Bericht festgehalten haben soll, haben die Prüfer nicht nach allen Regeln ihres Faches gearbeitet. Vorsichtig formuliert. Erst die forensisch arbeitenden Sonderprüfer stellten vor einem Jahr fest, dass es keinen Beleg für die Treuhandkonten gab, auf denen zentrale Werte des Konzerns liegen sollten. Ob EY dies ebenfalls und vor allem früher hätte erkennen müssen, wird noch Gerichte beschäftigen.

Ein trauriges Kapitel ist die Arbeit der Aufsicht. Es beginnt mit den Wirtschaftsprüfer-Prüfern – der Apas. Deren Leiter handelte zu einer heiklen Zeit selbst mit Wirecard-Papieren. Unterdessen lief die Geldwäscheaufsicht leer. Die Finanzaufsicht Bafin sah sich nicht zuständig, die Bezirksregierung von Niederbayern war mit einem Konzern überfordert, der in fernen Ecken der Welt Geschäfte über Dritte abwickelte. Erst am Tag der Insolvenz schob Bayerns Innenminister diese Verantwortung weiter.

Viele Unionspolitiker setzten sich für den Skandalkonzern ein

Im Zentrum des allgemeinen Versagens steht die Finanzaufsicht Bafin. Sie prüfte allein die Wirecard Bank, die Konzernmutter wurde als Technologieunternehmen eingestuft – ein fataler Irrtum. Doch das war nur der Auftakt einer Fehlerkette. Auf Hinweise zu und Berichte über Unstimmigkeiten in der Wirecard-Welt reagierte die Behörde gar nicht, zu spät oder falsch. Am schlimmsten war, dass sie ein Leerverkaufsverbot mit Wirecard-Aktien verhängte. Dies wurde als ein Gütesiegel für den Zahlungsabwickler im Zwielicht verstanden: Anleger investierten weiter, Banken vertrauten weiter. Die Staatsanwaltschaft München I hatte das Verbot angestoßen. Sie hatte sich von den Anwälten des Konzerns den Bären aufbinden lassen, dass Wirecard erpresst werde und eine Attacke auf die Aktie kurz bevorstehe.

Auffällig ist, wie viele Unionspolitiker mit einst hohen Ämtern sich für den Skandalkonzern einsetzten: Günther Beckstein, Ole von Beust, Peter Harry Carstensen. Wirecard hatte da natürlich noch einen anderen Ruf. Er stand für ein märchenhaftes Aufstiegsversprechen aus deutschen Landen. Mit dabei war Karl-Theodor zu Guttenberg, der frühere Bundesminister. Er bestritt im Ausschuss, als Lobbyist bezahlt worden zu sein, er stellte sich als Berater dar, der beim Kaffeekränzchen mit der Kanzlerin den Wunsch von Wirecard erst vorbrachte, als diese ihre China-Reise ansprach. Das Ergebnis war gleichwohl im Sinne der Manager, die heute entweder in Untersuchungshaft sitzen oder auf der Flucht sind.

Damit nicht genug: Der Wirtschaftsberater der Kanzlerin leitete einen Wunsch zur geschäftlichen Kontaktanbahnung an Wirecard weiter – auf eine Anregung seiner Frau. Und ein Finanzstaatssekretär schickte mehr oder weniger ungefiltert ein Wirecard-Anliegen auf offiziellem Weg an die erwünschten Stellen in Peking.

Scholz an seinen Worten messen

Sage keiner, dass die Aufklärung nichts bewirkt habe. An den Spitzen nachgeordneter Behörden gab es Ablösungen: bei der Bilanzpolizei DPR, den Prüfer-Prüfern Apas und der Finanzaufsicht Bafin. Aber was ist mit der politischen Verantwortung? Im Blickpunkt steht Scholz, da die Finanzaufsicht bei ihm angehängt ist. Dieser verschanzt sich hinter einer als unabhängig dargestellten Finanzaufsicht. Doch das ist wenig glaubhaft, da deren Präsident Interviews in Berlin vorlegen musste. Das Leerverkaufsverbot war ein einmaliger Vorgang, der sein Ministerium rechtzeitig erreicht hat. Wiederholt hat er gesagt, es reiche nicht, schöne Reden zu halten. Man müsse sich um Details kümmern. An seinen Worten kann man den SPD-Kanzlerkandidaten messen.

Was ist die Lehre aus der Geschichte? Ein Abgrund an betrügerischer Energie stieß auf große Bereitschaft, an ein Wachstumswunder zu glauben. Kritische Distanz fehlte. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein.