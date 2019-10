Stellenabbau in Finanzbranche : Banken im Sturm

Künftig wird vermutlich nicht mehr in allen Bankentürmen abends das Licht brennen wird. Frankfurt wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen.

Die deutsche Kreditwirtschaft leidet nicht nur unter der Regulierung und der Geldpolitik, wie manche Stimmen weismachen wollen. Da die deutsche Kreditwirtschaft im europäischen Vergleich wenig rentabel arbeitet, müssen auch eigene Defizite eine wichtige Rolle spielen. Der deutsche Markt ist seit vielen Jahren trotz zahlreicher Zusammenschlüsse von Volksbanken und Sparkassen sowie Kostensenkungsprogrammen in Häusern wie der Commerzbank und der Deutschen Bank immer noch durch erhebliche Überkapazitäten gekennzeichnet. Die daraus folgende Rentabilitätsschwäche erschwert in einer Zeit raschen technischen Wandels die notwendigen Investitionen in die Informationstechnologie.

Was in vielen anderen Ländern längst stattgefunden hat und in Deutschland unter anderem unterblieb, weil die Kreditwirtschaft in einer offensichtlichen Fehleinschätzung auf deutlich höhere Zinsen gehofft hatte, ist daher nun auch auf dem heimischen Markt unausweichlich geworden: ein weiterer kräftiger Abbau von Kosten und Kapazitäten – sei es durch Anstrengungen im eigenen Haus, sei es durch weitere Zusammenschlüsse.

Ein erster Schritt

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis setzt sich seit einem Jahr mit klarem Blick für einen Zusammenschluss regionaler und nationaler Häuser aus dem Sparkassensektor ein, weil er um die wirtschaftlichen Zusammenhänge weiß. Die ernsthafte Prüfung eines Zusammenschlusses der Deka, des Wertpapierhauses der Sparkassen, mit der regionalen Landesbank Helaba ist ein erster Schritt.

Die langjährige Malaise der Deutschen Bank erklärt sich zwar stark mit der langjährigen Unfähigkeit von Vorständen und Aufsichtsräten, eine zunehmend unkontrollierte Expansion ins globale Investmentbanking rechtzeitig zurückzufahren. Aber es darf nicht erstaunen, wenn die Deutsche Bank unter ihrem Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing nun offenbar in erheblichem Maße Kapazitäten in Deutschland reduzieren will. Denn der Heimatmarkt ist wenig profitabel, und eine sich verkleinernde Deutsche Bank dürfte deutlich weniger Personal in ihrer Zentrale benötigen.

Für die Mitarbeiter sind das natürlich schlimme Nachrichten. Und auch Frankfurt wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass künftig vermutlich nicht mehr in allen Bankentürmen abends Licht brennen wird. Der größte Teil der nicht zuletzt durch die digitale Revolution getriebenen Transformation der Finanzbranche steht erst noch bevor.