Aktualisiert am

Mark Llistosella Bild: Thomas Dashuber

Der Weltmarktführer für Bremssysteme in Zügen hängt stark vom Reich der Mitte ab. Der neue Knorr-Bremse-Chef Mark Llistosella erklärt, wie er das ändern will – und warum Geschäfte in Indien einfach länger dauern.