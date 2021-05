Rohstoffmangel in Europa : Bei Barbiepuppen wird es schon eng

In Europa werden Rohstoffe knapp. Pappe, Metall und Kunststoff sind Mangelware. Lieferketten sind zu anfällig, die Vorräte zu dürftig. Vor Jahresende ist wenig Besserung in Sicht.

Kunststoff wird knapp auf der Welt – und das spüren Unternehmen aus allen Ecken des produzierenden Gewerbes. Autokonzerne und Maschinenbauer, Sportartikler und Medizintechniker verarbeiten Plastik in ihren Erzeugnissen. Alltagsprodukte wie Schokolade und Shampoo wollen verpackt sein. Der Werkstoff ist extrem vielseitig, extrem begehrt und jetzt wird er kostbar – auch in jenen Varianten, die im Prinzip Massenware sind.

Ein Fünftel des Kunststoffs, der eigentlich gebraucht wird, ist momentan nicht zu bekommen in diesen Breiten: „Wir wissen, dass 20 Prozent fehlen auf dem europäischen Markt“, sagt Carolina Hupfer, Leiterin des Geschäftsbereichs Markt und Wirtschaft im Branchenverband PlasticsEurope Deutschland (PED). 367 Millionen Tonnen kam nach dessen Berechnung im vergangenen Jahr aus den Werken der Welt – etwa ein Drittel davon aus China. Europa ist nur noch halb so stark wie das Aufsteigerland und insgesamt nicht einmal mehr für jede sechste Tonne gut. Netto ist der Kontinent Importeur für die meisten Kunststoffe. In Deutschland sanken Erzeugermenge und Erlöse in den vergangenen Jahren. 2020 waren es 17,9 Millionen Tonnen und noch 23,1 Milliarden Euro Umsatz – gut ein Drittel davon Inlandsumsatz, wie im neuen Geschäftsbericht zu lesen ist, den der Verband am heutigen Freitag veröffentlichen will.

Für die Schwierigkeiten der globalen Produktion führt die Branche eine ganze Reihe Gründe an. Zu Beginn der Corona-Pandemie vermuteten die Hersteller sinkenden Bedarf, reduzierten im ersten Quartal 2020 also Lagerbestände. Doch die Krise kam nicht wie erwartet: Aus allen Industriesegmenten stieg die Nachfrage nach Massenkunststoffen, seit Mitte vergangenen Jahres übersteigt sie nun das Angebot. Dazu kommt eine Sonderkonjunktur: viel Bedarf an Schutzausrüstungen im Zusammenhang mit der Pandemie, für die bestimmten Polymerrohstoffe nötig sind. In den drei größten Marktregionen USA, Europa und Asien/Pazifik bleibe die Kunststoffnachfrage im laufenden Quartal stark und steige weiter, sagen die Hersteller. Die Produktionsstätten seien extrem hoch ausgelastet, mehrere sogar maximal.

Ein Hindernis folgt dem Anderen

Corona senkt nach Angaben der Industrie außerdem die Produktivität der Chemie- und Kunststoffanlagen, weil Personal mit verdächtigen Symptomen in Quarantäne muss; Heimarbeit ist in diesem Zweig keine Ausweichmöglichkeit. Im März steckte zudem am Suezkanal das Containerschiff „Ever Given“ fest und blockierte den Verkehr auf der kürzesten Wasserroute zwischen Asien und Europa. Kunden der Kunststofferzeuger hören zudem immer wieder das Wetter als Grund für Lieferschwierigkeiten. Tatsächlich beeinträchtigte ein Hurrikan im vergangenen Sommer im Süden der Vereinigten Staaten die Arbeit petrochemischer Anlagen, welche die Vorprodukte auf Erdölbasis für Kunststoffe synthetisieren.

Im Februar kam ein Wintersturm dazu. 25 Produktionsrückgang habe das bedeutet, rechnet PED-Vorsitzender Michael Zobel vor. Und: China fuhr zwar recht schnell nach der ersten Phase der Corona-Krise die Produktionsanlagen wieder hoch – bediente aber erst einmal vor allem die steigende Inlandsnachfrage. Die Exporte in die EU seien gesunken, sagt Zobel. Insgesamt geht man davon aus, „dass sich bis zum vierten Quartal die Situation ziehen wird“, so erwartet es Hupfer.

„Verfügbarkeit von Ware entscheidend“

Die internationale Arbeitsteilung macht sich in alldem bemerkbar – aber auch das Ausreizen der Effizienz. „Lieferketten sind extrem dicht, extrem eng getaktet“, sagt Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer von PED. „Es gibt nicht mehr die vorratsorientierte Warenlagerung – heute passiert alles just in time“, ergänzt sein Kollege Zobel mit dem Fachbegriff für zeitlich punktgenaue Lieferungen.