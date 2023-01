Klimaneutralität : Eine grüne Zementindustrie wird teuer

Aktualisiert am

Bei der Produktion von Zement fallen große Mengen Kohlendioxid an. Das klimaschädliche Gas muss weiter verarbeitet werden. Die schweizerische Holcim startet jetzt mit Hilfe von EU-Geld ein Pilotprojekt.

In einem Tagebau in Rüdersdorf wird ein Lkw mit Kalkstein beladen. Bild: dpa

Beton ist nicht nur der am meisten verwendete menschengemachte Baustoff der Welt. Er hat auch ein Problem: Bei der Herstellung des Grundstoffes Zement werden enorme Menge Kohlendioxid freigesetzt. Fachleute schätzen den Anteil der Zementproduktion an den globalen Treibhausgasen auf 6 bis 8 Prozent. Und die Bemühungen dies zu ändern, reichen nicht aus, um die angestrebte klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 zu erreichen. „Not on track“, nicht auf Kurs, attestierte die Energieagentur IEA der Branche im September.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge



Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Keiner der großen Zementhersteller kommt zwar heute ohne eine blumige „Roadmap“ aus, um seinen Investoren zu zeigen, wie der Umbau zur Klimaneutralität funktionieren könnte. Keiner vergisst aber auch zu betonen, dass diese Transformation nur mit erheblichen öffentlichen Subventionen zu haben sein wird. Dominik von Achten, Vorstandschef von Heidelberg Materials, hat schon klar gemacht, dass solche Investition mindestens zur Hälfte staatlich mitfinanziert werden müssten.