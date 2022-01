Salzgitter-Chef zu Klimazielen : „Niedriger Milliardenbetrag kann ein Prozent der Emissionen einsparen“

Ein Mitarbeiter am Hochofen in Salzgitter. Bild: dpa

Glühendes Eisen beim Abstich eines Hochofens war früher das Sinnbild einer starken Industrie, heute ist es Symbol für klimaschädliche CO2-Emission. In dieser Situation haben Sie Mitte 2020 Ihren Posten als Vorstandschef der Salzgitter AG übernommen. Warum tun Sie sich so einen Höllenjob an?

Ein „Höllenjob“ ist es beileibe nicht. Es gibt den gesellschaftlichen Auftrag, die Stahlindustrie zu dekarbonisieren. Das ist eine riesige Herausforderung, die ich als Chance begreife. Die Energiebranche war vor einigen Jahren in einer ähnlichen Situation, und die Transformation dort durfte ich mit begleiten und gestalten. Ich war bei Vattenfall in den verschiedensten Funktionen zwei Jahrzehnte tätig, zuletzt mit Zuständigkeit für Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

Für Salzgitter bedeutet „dekarbonisieren“, dass Sie die 2,7 Millionen Tonnen Koks und Kohle, die bisher für die Produktion von 4,5 Millionen Tonnen Stahl jährlich gebraucht werden, durch etwas anderes ersetzen müssen. Was sind denn die Stellschrauben für die Umstellung auf CO2-arme Stahlproduktion?

Zunächst benötigen Sie ein ausgereiftes technisches Konzept, und das haben wir mit „Salcos“, Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Der technische Ansatz von Salcos besteht darin, CO2-Emissionen direkt im Herstellungsprozess zu vermeiden. Der bisher in der Stahlerzeugung notwendige Kohlenstoff wird anfangs durch Erdgas und schrittweise durch Wasserstoff ersetzt. Dies geschieht in neuen Direkt-Reduktionsanlagen. Außerdem wichtig: eine motivierte Mannschaft, die bereit ist, diesen Weg zu gehen – die haben wir! Wir haben es geschafft, Zuversicht in die Transformation zu vermitteln. Natürlich werden die Arbeitsplätze am Hochofen wegfallen, aber dafür entstehen hier am Standort neue. Klar ist aber auch: Ohne diese Transformation gibt es hier in 20 Jahren gar keine Stahlproduktion mehr. Neben all diesem benötigen wir natürlich Kunden, die einen Vorteil in grünem Stahl sehen und die richtigen politischen Rahmenbedingungen.

Passt denn das, was im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht, zu Ihren Plänen?

Der Koalitionsvertrag ist in seiner Klarheit, Deutlichkeit und Ausführlichkeit gut. Er setzt die richtigen Schwerpunkte und führt geeignete Maßnahmen zur Transformation an. Er ist zugleich aber auch extrem ambitioniert. Zum Erreichen der Klimaziele kommt es jetzt auf eine zeitnahe und kompromisslose Umsetzung an, auch damit Investitionspläne wie das Salcos-Projekt bei uns realisiert werden können.

Das heißt, Sie brauchen Geld vom Staat.

Grüner Wasserstoff ist knapp und teuer, deswegen sind die Kosten der künftigen CO2-freien Stahlproduktion zunächst viel höher als der Betrieb mit Kohle. Wenn aber die Kosten so einseitig steigen und nicht kompensiert werden, dann haben wir als Stahlbranche ein massives Problem, denn unsere internationalen Wettbewerber dürften diese Transformation zumindest nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie wir vollziehen. Ich bin aber optimistisch, dass eine Kostendegression kommen wird. Schauen Sie, wie das im Strommarkt gelaufen ist: Vor zehn Jahren gab es EEG-Förderungen von fast 200 Euro je Megawatt-Stunde für Offshore-Windstrom und heute läuft das subventionsfrei. Das hat so keiner vorhergesehen. Auch mit Wasserstoff kann es positive Überraschungen geben, gerade weil die Anwendung so vielfältig ist.

Sie fordern also einen Kostenausgleich nach diesem Muster?