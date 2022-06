Juristin Roda Verheyen : Die umstrittene Klimaanwältin

Keine Flüge. Roda Verheyen fährt fast nur mit dem Rad oder mit der Bahn. Seit Jahrzehnten wählt sie Urlaubsziele, die sich klimaschonend erreichen lassen. Aber ihre Reise nach Peru vor kurzem war auch kein Urlaubstrip. Die Hamburger Rechtsanwältin musste zu einem Gerichtstermin in die Anden. Mission Klimarettung. Auch der Kampf gegen die Erderwärmung lässt sich nicht emissionsfrei führen. Verheyen war in Sachen „Saúl Luciano Lliuya gegen RWE“ unterwegs. Die 49 Jahre alte Rechtsanwältin vertritt den peruanischen Bergbauern Lliuya in einem Verfahren, das wegweisend werden könnte für die Haftung von Großkonzernen wegen des Klimawandels – so jedenfalls der Plan Verheyens und der Umweltschutzorganisationen, mit denen sie zusammenarbeitet.

Der Prozess gegen RWE sei „ein erster Schritt“, sagte Verheyen. „Ist die Klage erfolgreich, wird mein Mandant Ansprüche gegen andere Unternehmen geltend machen.“ Aktuell läuft das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Und bislang läuft es gut für die Klimaanwältin. Das OLG hat signalisiert, dass es die Klage für schlüssig hält. Vor Kurzem reiste eine Delegation von Richtern des OLG, Sachverständigen und Rechtsanwälten zu einer Risikoerfassung in die Anden.