F.A.S. exklusiv : Klimaaktivisten bezichtigen Siemens-Chef Kaeser der Lüge

Das Treffen von Siemens-Chef Joe Kaeser mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist drei Wochen her, doch der Streit, wer dabei was gesagt hat, wird sich noch eine Weile ziehen. Klar ist, einer oder eine lügt. Oder sanfter ausgedrückt: Eine Seite hat Probleme mit dem Erinnerungsvermögen an jenen 10. Januar, als der Siemens-Chef die jungen Öko-Kämpfer getroffen hat, um ihnen in Sachen „Adani-Mine“ den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Unstrittig ist: Joe Kaeser hat Luisa Neubauer einen Posten bei Siemens angeboten, die Frage ist welchen: Ein Mandat im Machtzentrum, dem Aufsichtsrat oder einen Sitz in einem wolkigen, eher beliebigen Gesprächskreis. „Ich habe ihr einen Sitz in einem Aufsichtsratsgremium für Umweltfragen angeboten. Daraus wurde dann in der Öffentlichkeit ein Aufsichtsratsmandat – das hatte ich nie vor“, sagte Kaeser vorige Woche der F.A.S. Seither stellt sich die Frage: Wenn das so ist, warum hat er dies nicht früher klargestellt? Warum hat seine Pressestelle wochenlang der öffentlichen Darstellung nicht widersprochen?