„Purpose“-Gedanke : Unternehmen wollen nicht mehr so heilig sein

Das ist neu. Da stellt sich der größte Investor der Welt hin und versichert den Amerikanern treuherzig, ihr Geschäft sei gar nicht so politisch korrekt. Sie würden nur die Gewinne ihrer Investoren maximieren.

So klang das bisher nicht. Keine drei Jahre ist es her, dass ein Amerikaner namens Laurence Fink in einem Brief an die Vorstandschefs der Welt schrieb, sie sollten sich künftig lieber mehr um Klimaschutz kümmern, sonst könnten sie einige Investoren verlieren. Fink, genannt Larry, ist nicht irgendjemand. Sondern der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt, Blackrock, der rund 10.000 Milliarden Euro verwaltet. Blackrock hält Aktien an praktisch jedem großen Konzern der Welt und kann auf den Hauptversammlungen abstimmen – nicht selten als einer der einflussreichsten Investoren. Damals sah es so aus, als wäre dieser Brief der letzte Strich durch den alten Satz des Ökonomen Milton Friedman, dass Unternehmen nur eine soziale Verantwortung hätten, nämlich Gewinne zu machen.