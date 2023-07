Klage gegen Open AI : „Ein Diebstahl in noch nie da gewesenem Ausmaß“

Aktualisiert am

New York

„Ein Diebstahl in noch nie da gewesenem Ausmaß“

Kalifornische Anwälte verklagen den ChatGPT-Entwickler Open AI, seinen Partner Microsoft und Google und fordern „Datendividenden“ in Milliardenhöhe. Sie werfen den Unternehmen Diebstahl von Daten in großem Stil vor – und wehren sich gegen Kritik.

Das Sprachmodell ChatGPT verblüfft die Menschen seit seiner Veröffentlichung im vergangenen November mit der Fähigkeit, Anfragen aller Art in erstaunlicher Qualität beantworten zu können. Möglich wurde dies seinem Hersteller Open AI mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Einsatz gigantischer Datenmengen. Für den Anwalt Ryan Clarkson ging es dabei nicht mit rechten Dingen zu. Er sieht in der Nutzung dieser Daten einen „Diebstahl in einem noch nie da gewesenen Ausmaß“. Seine im kalifornischen Malibu beheimatete Kanzlei Clarkson Law Firm hat vor zwei Wochen eine Sammelklage gegen Open AI und seinen Partner Microsoft eingereicht und darin 3 Milliarden Dollar Schadenersatz gefordert.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



„Open AI hat so gut wie das ganze Internet abgegriffen“, sagt Clarkson im Gespräch mit der F.A.Z. Am Dienstag reichte der Anwalt eine weitere Klage ein, diesmal gegen den Internetkonzern Google, der ähnliche Sprachmodelle wie Open AI entwickelt hat. Darin heißt es: „Google hat heimlich alles gestohlen, das jemals von Hunderten Millionen von Amerikanern im Internet erstellt und geteilt wurde.“ In diesem Fall wird sogar eine Ent­schädigungssumme von 5 Milliarden Dollar genannt.

Wörter aus dem Internet „gestohlen“

Inmitten aller Faszination rund um ChatGPT und ähnliche KI-Systeme wird viel über etwaige Schattenseiten diskutiert. Prominente Wissenschaftler und Manager, darunter sogar Sam Altman, der Vorstandschef von Open AI, warnten kürzlich sogar vor einem „Auslöschungsrisiko“ für die Menschheit. Außerdem wird viel darüber gesprochen, inwiefern KI Arbeitsplätze überflüssig machen könnte.

Verstärkt wird mittlerweile auch hinterfragt, wie sich Open AI und andere Unternehmen im Internet bedienen, um die Technologien mit Daten zu füttern und damit möglichst gut zu machen. Es gibt schon mehrere Klagen, die sich um die Verletzung von Urheberrechten drehen. Die Sammelklagen von Clarkson gehen noch einen Schritt weiter, denn in ihnen wird auch das Nutzen von nicht urheberrechtlich geschütztem Material als gesetzwidrig gewertet, also zum Beispiel auch Einträge auf Onlineplattformen wie Twitter , die für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind.

Open AI wird vorgeworfen, 300 Milliarden Wörter aus dem Internet „gestohlen“ zu haben. In der Klage gegen Google ist sogar von mehr als 1,5 Billionen Wörtern die Rede, und es wird auf eine erst vor wenigen Tagen vorgenommene Änderung in Googles Datenschutzrichtlinien hingewiesen. Darin spricht der Konzern ausdrücklich davon, für Produkte wie sein KI-System Bard auf öffentlich verfügbare Daten im Internet zurückzugreifen.

In der Klage heißt es: „Google muss ein für alle mal verstehen: Ihnen gehört das Internet nicht.“ Clarkson sagt, Internetnutzer seien weder nach ihrem Einverständnis gefragt worden, noch hätten sie die Möglichkeit bekommen, das Sammeln ihrer Daten per „Opt out“ abzulehnen.