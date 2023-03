Globale Marke: Das Logo der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung EY am Deutschland-Hauptsitz in Stuttgart. Bild: Picture Alliance

Die Anlegerschutzvereinigung DSW rührt kräftig die Werbetrommel für eine Stiftung, in der Wirecard-Geschädigte ihre Schadenersatzansprüche gegen die Wirtschaftsprüfung EY bündeln können. Dieser Weg sei deutlich schneller und kostengünstiger als das langwierige Musterverfahren oder einzelne Klagen.

Bis Ende Mai will die DSW Anlegern Zeit mit der Registrierung bei der Stiftung geben, damit sie noch vor Ablauf der Verjährung am 31. Dezember 2023 ihre Klage gegen EY an den Gerichtshof in Amsterdam richten kann. Bisher haben sich bei der DSW 30.000 Wirecard-Geschädigte gemeldet, von denen schon 12.000 mit ihren Ansprüchen gegen EY bei der Stiftung registriert seien. Viele Anleger aber warteten noch ab. „Wer nichts tut, wird in die Verjährung laufen“, warnt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler.

Der Entschädigungsfonds und die damit verbundene Klage in den Niederlanden ermöglicht es laut der DSW, neben der deutschen EY-Gesellschaft das gesamte internationale EY-Netzwerk in die Haftung zu nehmen, welches für einen globalen Prüfungsauftrag wie im Fall Wirecard ebenfalls Verantwortung trage. Ein vor dem Gerichtshof von Amsterdam erzielter Vergleich mit der Prüfungsgesellschaft könne auf Antrag der Kläger für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten, also auch in Deutschland. Das EU-Recht sei an dieser Stelle sehr klar und ermögliche eine schnellere Lösung als die deutsche Musterklage, die voraussichtlich sehr lang dauern werde und nur die deutsche EY-Gesellschaft erfasse.

Musterklagen können sehr lange dauern

Die DSW verweist darauf, dass der für geschädigte Telekom-Aktionäre im Rahmen einer Musterklage erzielte historische Vergleich erst nach zwei Jahrzehnten geschlossen werden konnte. Während dieser Zeit sei die ursprüngliche Telekom-Musterklägerin verstorben. Im Wirecard-Fall ist ein Musterkläger gegen EY erst Mitte März vom Landgericht München bestimmt worden. Laut DSW habe das Gericht bemängelt, dass die Ziele der Musterklage nicht konkret genug formuliert seien. In einem Musterprozess nach deutschem Recht geht es nämlich zunächst darum, Sachverhalte eines Falles allgemeinverbindlich zu klären, die für individuelle Schadenersatzklagen entscheidend sind. Der Musterprozess ist also eine Vorstufe, auf der noch keine Schadenersatzzahlungen festgelegt werden. Für Geschädigte ist es unerheblich, ob sie ihre Wirecard-Aktien nach dem Kurseinbruch verkauft haben oder diese weiter halten. Auch, wer die Aktien jetzt noch hat, kann laut den DSW-Fachleuten Schadenersatzansprüche stellen.

Durch die Insolvenz von Wirecard im Jahr 2020 erlitten private und institutionelle Aktionäre tiefe Kursverluste, für die sie Schadenersatz von EY verlangen, weil die Prüfungsgesellschaft ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro zu spät erkannt hatte. Da EY sich jedoch darauf beruft, von seinem Prüfungskunden Wirecard betrogen worden zu sein, müssen Gerichte über die Schadenersatzansprüche entscheiden. Die 12.000 bei der niederländischen Stiftung registrierten Anleger haben laut DSW einen Schaden von insgesamt knapp 500 Millionen Euro erlitten. Wenn sich nun noch weitere Anleger bei der niederländischen Stiftung registrierten und auch institutionelle Anleger hinzukämen, könne das Volumen auf mehr als eine Milliarde Euro steigen.

Angesichts dieses Umfangs der Schadenersatzansprüche sei es wichtig, das gesamte EY-Netzwerk mit der Klage zu erfassen. Die Wirecard-Prüfung sei ein globaler Auftrag gewesen, für den das internationale Prüfernetzwerk Verantwortung trage. Geprüft habe nicht nur EY Deutschland, sondern auch die US-Gesellschaft von EY, weil Wirecard sein undurchsichtiges Drittpartnergeschäft über die USA laufen ließ. Die DSW sagte, sie sei in Gesprächen mit EY, nannte aber keine Details. Die Anlegerschützer setzen darauf, dass EY an einer schnellen Lösung interessiert sei, um einen Schlussstrich unter den Wirecard-Skandal zu ziehen und die für neue Prüfungskunden und Aufträge so wichtige Reputation wieder herzustellen.