Volle Kinos, volle Kassen : Die „Top Gun“-Strategie hat sich ausgezahlt

Tom Cruise hat Kinobetreibern zu einem dringend benötigten Erfolgserlebnis verholfen und ihnen nach pandemiebedingten Krisenjahren Hoffnung auf eine weitere Erholung ihres Geschäfts gemacht. Die Neuauflage des Actionfilms „Top Gun“ hat Rekorde gebrochen. Sie spielte am vergangenen langen Wochenende um den Feiertag „Memorial Day“ in Nordamerika 156 Millionen Dollar in den Kinos ein und damit so viel wie kein anderer Film je zuvor in diesem Zeitraum. Es war deutlich mehr als im Vorfeld erwartet, und es ist auch der mit Abstand beste Kinostart in der Karriere von Tom Cruise.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Auf der ganzen Welt hat „Top Gun: Maverick“ in den ersten Tagen einen Umsatz von 282 Millionen Dollar gebracht. Das „Memorial Day“-Wochenende hat eine besondere Bedeutung für die amerikanische Filmindus­trie. Es gilt als so etwas wie der Startschuss für die Sommersaison, in der die Filmstudios einige ihrer zugkräftigsten Titel herausbringen.

Bisheriger Rekordhalter für diesen Zeitraum war der 2007 herausgekommene Film „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ mit einem Umsatz von 153 Millionen Dollar.

Die Corona-Pandemie legte den Kinobetrieb weitgehend lahm. Viele neue Filme liefen nicht wie gewohnt in Kinos an, sondern auf Streamingdiensten. Plattformen wie Netflix veröffentlichten immer mehr eigene Filme, und etablierte Hollywood-Studios wie Walt Disney sahen sich gezwungen, Filme entweder auf ihren Onlinediensten zu zeigen oder deren Start zu verschieben.

In der Branche wurde gefragt, ob Kinos überhaupt noch eine Zukunft haben, wenn sich die Menschen daran gewöhnen, neue Filme sofort zu Hause ansehen zu können. Auch die Pläne des Filmstudios Paramount für „Top Gun: Maverick“ wurden von der Corona-Krise durcheinandergebracht. Der Film sollte ursprünglich schon im Juli 2019 herauskommen. Produktionsbedingte Verzögerungen sorgten zunächst für eine Verschiebung auf Juni 2020, und wegen der Pandemie ließ sich auch dieses Datum nicht halten. Anders als in anderen Fällen entschied sich Paramount , den neuen „Top Gun“-Film nicht auf einem Streamingdienst herauszubringen und stattdessen einen besseren Zeitpunkt für einen Kinostart abzuwarten.

Diese Strategie hat sich nun voll ausgezahlt. „Top Gun: Maverick“ ist der zweite große Kinoerfolg innerhalb weniger Wochen. Anfang Mai gelang Disney ein glänzender Start mit dem Superheldenfilm „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, der mittlerweile auf der ganzen Welt mehr als 870 Millionen Dollar eingespielt hat.