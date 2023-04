Noch zehn Minuten, dann soll es losgehen. Henning Schönenberger, Vice President Content Innovation von Springer Nature, schaut fast ununterbrochen auf den großen Bildschirm im Raum. Dass der Wissenschaftsverlag ein Wirtschaftsfachbuch veröffentlichen will, ist an sich nichts Besonderes. Worauf sich Schönenberger so sehr freut, stellt allerdings eine Verlagspremiere dar: Zum ersten Mal soll ein Buch mithilfe von ChatGPT erstellt werden, jener Software, die seit Monaten die Welt in Atem hält.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Als das US-Unternehmen Open AI den kostenlosen Chatbot in der Version 3.5 Ende November 2022 auf den Markt brachte, schnellten die Nutzerzahlen in die Höhe: Fünf Tage nach Veröffentlichung verwendeten rund eine Million Menschen das auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Dialogsystem – Ende Januar waren es laut Reuters schon über 100 Millionen. Ob Navigator, Rechercheassistent, Veranstaltungsplaner, Hausarbeiten- oder Gedichteschreiber: Den Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT scheinen kaum Grenzen gesetzt.