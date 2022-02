KfW-Chef Stefan Wintels : Der Finanzier der Ampelpläne

Aktualisiert am

Eigentlich sollte einen gestandenen Investmentbanker so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Wer Konzernlenker durch Fusionen und Übernahmen begleitet, muss auch in unerwarteten Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Und doch merkt man Stefan Wintels die Strapazen der vergangenen Wochen an. Seit nicht einmal hundert Tagen führt der langjährige Investmentbanker der Citigroup nun die staatliche Förderbank KfW. Da hat der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ihm mit dem abrupten Förderstopp für energieeffizientes Bauen gleich eine schwere Prüfung eingebrockt. Viele Kunden der KfW standen plötzlich vor dem Platzen ihrer Baupläne – „bei uns liefen die Drähte heiß“, berichtet Wintels, als er nur wenige Tage nach dem Förder-Aus seine erste Jahrespressekonferenz im neuen Amt absolvierte.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Sein offizielles Statement klang etwas hölzern: Der Förderstopp habe zu viel Enttäuschung und Verunsicherung geführt. „Seien Sie versichert, dass uns als KfW -Vorstand dies sehr bewegt.“ Viel mehr konnte er zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht sagen. Dass am gleichen Tag, nur wenige Stunden später, aus Berlin die Kunde kam, dass die eingegangenen Förderanträge nun doch noch abgearbeitet werden sollen, führte deutlich vor Augen, wie die Aufgabenverteilung in Wintels’ neuer Welt ist: Was die KfW zu tun und zu lassen hat, bestimmt die Politik – Berlin ist der Koch, Frankfurt der Kellner.