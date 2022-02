Fortschritte bei Kernfusion : Der Traum von der unbegrenzten sauberen Energieproduktion

Hitzekammer: Vakuum-Raum von First Light Fusion Bild: First Light Fusion

Eine Gruppe von Investoren, darunter der chinesische Tencent-Konzern, geben 45 Millionen Dollar für das britische Start-up First Light Fusion , das an der Entwicklung und Kommerzialisierung von Kernfusionsreaktoren arbeitet. Das Unternehmen, eine Gründung von Forschern der Universität Oxford, hat damit seit dem Jahr 2011 mehr als 100 Millionen Dollar Kapital von Investoren eingesammelt. Die neue Geldspritze für First Light Fusion ist ein weiterer Beleg für das starke Investoreninteresse an der Kernfusion.

Prominente Unternehmer und Investoren wie Jeff Bezos, Bill Gates und George Soros haben mit anderen Geldgebern zuletzt mehrere Milliarden Dollar in den Bereich geleitet. Nick Hawker, Vorstandschef von First Light Fusion, gibt sich optimistisch: „Das Interesse wächst exponentiell. Meine Mailbox ist voll von Schreiben von Investoren, die wissen wollen, was wir machen.“ Mit dem frischen Kapital werde das Start-up die Schwelle für eine erstmalige Energiegewinnung überwinden.