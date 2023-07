Ein weiterer großer Name der italienischen Modewelt dürfte in absehbarer Zeit französisch werden: Valentino soll unter das Dach des in Paris residierenden Luxusgüterkonzerns Kering kommen, wie die Unternehmen am Donnerstagabend bekannt gaben. Die jetzigen Eigentümer, die aus Qatar stammende Fondsgesellschaft Mayhoola , haben demnach mit Kering den Verkauf von 30 Prozent an dem Modehaus für 1,7 Milliarden Euro in bar vereinbart. Zusätzlich wollen die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingehen. Ein Eintritt von Mayhoola in das Kapital von Kering sei auch möglich, heißt es.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Valentino ist zwar schon länger kein italienisches Unternehmen mehr, weil es der Gründer und Designer Valentino Garavani, der heute 91 Jahre ist, aus finanziellen Nöten schon vor Jahrzehnten abgeben musste. Doch es gilt immer noch als ein Emblem von „Made in Italy“, an dem die Italiener hängen. Der Fonds Mayhoola besitzt Valentino, seit er das Modehaus im Jahr 2012 der Beteiligungsgesellschaft Permira abgekauft hat. Kering und Mayhoola haben eine Kaufoption vereinbart, nach der Kering bis spätestens 2028 zu 100 Prozent an Valentino übernehmen darf.