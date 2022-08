Kauf von Telamo : Bertelsmann setzt auf Schlager

Aktualisiert am

Die Bertelsmann-Musiksparte kauft in Deutschland weiter zu. BMG übernimmt mit Telamo das eigenen Angaben zufolge „umsatzstärkste Indie- und Schlager-Label“. Wie BMG am Mittwoch mitteilte, bleibt Gründer und Geschäftsführer Ken Otremba an Bord, auch die beiden Mitgründer Kathleen Herrmann und Marko Wünsch sollen weiter beratend für das Label tätig sein.

Benjamin Fischer



Die Übernahme muss der Mitteilung zufolge noch von der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde abgesegnet werden. Geplant ist, dass BMG 100 Prozent der Anteile übernimmt, wie eine Sprecherin gegenüber der F.A.Z. erklärte. Es wäre BMG zufolge die bislang größte Label-Übernahme in Deutschland. Der genreübergreifenden Marktanteil liege mit Telamo bei 8,5 Prozent. Zuletzt hatte die Bertelsmann-Tochtergesellschaft Rechtepakete von den Simple-Minds-Gründungsmitgliedern und dem französischen Elektro-Pionier Jean-Michel Jarre übernommen.

„Universal, Telamo, Sony – das ist heute mit Blick auf den Umsatz die Reihenfolge im Schlager-Segment“, hatte Otremba kürzlich in der F.A.Z. den Schlagermarkt beschrieben. Umgesetzt habe Telamo zuletzt einen deutlich siebenstelligen Betrag, Tendenz steigend. Das Label arbeitet unter anderem mit Eloy de Jong, Marianne Rosenberg, Ross Antony oder Giovanni Zarrella zusammen. Zudem veröffentlichen auch Thomas Anders und Florian Silbereisen über Telamo. Durch die Übername eröffneten sich Telamo-Acts etwa durch die Zusammenarbeit mit RTL „zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten“, hieß es weiter. In der Vermarktung des Schlagers spielt TV-Präsenz eine große Rolle – einerseits über Fernsehshows, andererseits über Werbung oder Teleshopping. Die Zielgruppe für Rap oder Pop lasse sich gerade vor allem über Tiktok erreichen, „für Schlager ist das lineare Fernsehen weiterhin der beste Weg“, so Otremba. Telamo betreibt zudem die Plattform „Schlager für Alle“ auf Youtube, Facebook und anderen Sozialen Netzwerken.

Für Otremba schließt sich mit dem Verkauf ein Kreis. Seine Karriere begann der heute 50 Jahre alte Musik-Manager Ende der 1990er Jahre in München bei der damaligen Bertelsmann-Musiksparte. Später wurde daraus ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sony, aus dem Bertelsmann sich 2008 zurückzog und BMG gründete. Bis zum Frühjahr 2013 hielt Finanzinvestor KKR 51 Prozent der Anteile. Heute ist BMG eine hundertprozentige Bertelsmann-Tochtergesellschaft. Otremba hatte 2012 Telamo gegründet, nachdem sich der ursprüngliche Plan, ein Joint Venture mit Sony aufzubauen, nicht umsetzen ließ.

Telamo arbeitet seit einigen Jahren mit Warner Music als Vertriebspartner zusammen. Wenn Otremba in der Mitteilung mit den Worten zitiert wird, dass alle bisherigen Partnerschaften fortgeführt werden, dürfte das auch diesen Part betreffen. Denn Warners Sparte ADA ist auch für den Vertrieb von BMG-Veröffentlichungen verantwortlich.