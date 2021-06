Klaus Fassin : Katjes-Gründer gestorben

Ausflug ins All : Jeff Bezos will seinen Bruder mitnehmen

Jeff Bezos, Gründer von Amazon und des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin, hat am Montag auf Instagram mitgeteilt, dass sein Bruder gemeinsam mit ihm und dem Gewinner einer Auktion an Bord des Raumschiffs New Shepard von Blue Origin den ersten bemannten Raumflug unternehmen werde.