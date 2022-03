Kaspersky : Cybersicherheit für den Westen – ausgerechnet aus Russland

Jewgeni Kasperski hat seinen Namen schon seit langem in Eugene Kaspersky internationalisiert, doch immer wieder kokettiert er mit seiner Heimat Russland. Vor wenigen Wochen war der Gründer des IT-Sicherheitsunternehmens, das seinen Namen trägt, im hohen Norden unterwegs, in Magadan am Ochotskischen Meer, eine um diese Zeit höchst unwirtliche Gegend. Ein Foto auf Twitter zeigt einen schwer eingemummten Herren, hinter ihm ein übergroßes digitales Thermometer an einer Hauswand. Minus 47 Grad in roten Leuchtlettern. „Allen einen schönen Montag! Wenn Sie sich schlecht fühlen, denken Sie einfach, dass einige Leute auch außerhalb ihrer Komfortzone sind“, schreibt Kaspersky mit einem Smiley.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Welt kennt den Humor des 56-Jährigen, der die Computersicherheit genauso liebt wie das abenteuerliche Leben und die unorthodoxe Formulierung. Russische Hacker gehörten zu den Besten in der Welt, sagte er früher mit einem Augenzwinkern in Interviews. Unter Gesprächspartnern lief die Gedankenkette an: Wenn die schon so gut sind, wie gut müssen dann erst die russischen „Verteidiger“ gegen die Cyberkriminellen sein. In diesen Tagen allerdings lässt sich mit Beziehungen zum Aggressorland kaum mehr punkten, im Gegenteil. Heute weckt Russlands Hackersphäre nur eine Assoziation: Sie ist Putins Handlanger, und wir sind ihre potentiellen Opfer. Und dann IT-Sicherheit für den Westen ausgerechnet aus Russland?