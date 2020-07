Aktualisiert am

Techfirmen in Erklärungsnot

Kartellverfahren : Techfirmen in Erklärungsnot

Die Chefs von vier großen Technologiefirmen der Vereinigten Staaten werden Insidern zufolge in einem Wettbewerbsverfahren im Juli im amerikanischen Kongress aussagen. Jeff Bezos von Amazon, Mark Zuckerberg von Facebook, Sundar Pichai von der Google-Mutter Alphabet und Tim Cook von Apple würden am oder rund um den 27. Juli vor dem Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses erscheinen, sagten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Mittwoch. Von den Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Regierung in Washington untersucht derzeit die Wettbewerbspraktiken großer Technologiekonzerne. Es wird befürchtet, das sie zu viel Macht haben und Anwendern sowie Konkurrenten schaden.