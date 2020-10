Galeria Karstadt Kaufhof : „Beim Einkaufen im Warenhaus hat sich noch niemand infiziert“

Herr Müllenbach, in Ihren Kaufhäusern in Witten, Bonn oder Essen war zuletzt mehr los als in den ganzen Jahren zuvor. Das lag allerdings an den Schnäppchenjägern, die vor der Schließung etwas abstauben wollten. Haben Sie auch noch einmal ein Warenhaus besucht, das nun geschlossen hat?

Natürlich, ich war nicht nur in einem, sondern habe viele besucht. Für die Mitarbeiter war das eine Ausnahmesituation. Sie haben jeden Tag erstklassige Arbeit geleistet, weil es eine große Nachfrage gab und sie gleichzeitig wussten, dass ihr Arbeitsplatz nicht dauerhaft gerettet werden kann. Das hat die hohe Verbundenheit mit diesem Unternehmen gezeigt, für die ich unglaublich dankbar bin.