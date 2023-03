Normalerweise gehört die Bühne auf der jährlichen Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) dem Präsidenten. Zwar reist meist der gesamte dreiköpfige DSGV-Vorstand von Berlin nach Frankfurt an, aber die meisten Fragen drehen sich üblicherweise nicht um Digitalisierung oder Regulierung, sondern um Geldpolitik (etwa die Kritik an den jahrelangen negativen Einlagenzinsen der EZB), um die Landesbanken (wie kommt der Plan eines einzigen Sparkassen-Zentralinstituts voran?) oder darum, wie stark das Filialnetz der Sparkassen ausgedünnt werden muss, um Kosten und Erträge in Balance zu halten. An diesem Dienstag dürften die Fragen aus mehreren Gründen etwas anders gelagert sein, und damit könnte ein neues Gesicht ins Blickfeld rücken: Karolin Schriever.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Mittvierzigerin ist von Haus aus Wirtschaftsprüferin. Erst im September 2022 wechselte Schriever nach 16 Jahren in der Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft KPMG, davon seit Oktober 2017 als Partnerin, zum Sparkassenverband und zog auch privat von Frankfurt nach Berlin um. Im DSGV-Vorstand ist sie die erste Frau. Und trotz der kurzen Amtszeit schon so etwas wie eine Konstante: Der amtierende Sparkassenpräsident Helmut Schleweis geht zum Jahresende 2023 in den Ruhestand, sein Nachfolger Ulrich Reuter ist inzwischen gewählt, aber eben noch nicht im Amt. Schriever könnte hier ein Vakuum füllen.

Expertin für Bilanzierung von Nachhaltigkeit

Vor allem die Aktualität macht Schriever zu einer besonders gefragten Gesprächspartnerin. Als Expertin für Nachhaltigkeit und Regulatorik will sie die Sparkassen dazu animieren, noch mehr „grüne“ Investitionen mit Krediten zu finanzieren. Und die Bankaufseher sollten ihrer Ansicht nach stärker die Transformation von Krediten berücksichtigen. Schließlich kann die Wirkung selbst einer kleinen Investition bei einem Unternehmen, das noch nicht besonders klimaneutral produziert, viel größer sein als ein großer Kredit an ein schon recht „grünes“ Unternehmen. Diese Tatsache sieht Schriever in den Eigenkapitalvorgaben für Banken und Sparkassen noch nicht genug berücksichtigt. Auch wünschte sie sich mehr Transparenz, damit die Kunden der Sparkassen deren Beitrag zur grünen Transformation besser erkennen.

Vermutlich aber werden nicht einmal die mittelfristig sehr relevanten Klimafinanzierungsfragen am Dienstag im Vordergrund stehen, sondern das Risikomanagement der Sparkassen. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA sehen einige Beobachter durchaus Gemeinsamkeiten mit den Sparkassen. Ähnlich wie die Silicon Valley Bank wurden die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken in Deutschland während der Pandemie mit Spareinlagen ihrer Kunden überschüttet. Dagegen war die Kreditnachfrage mäßig.

Das überschüssige Geld steckten auch viele Sparkassen – ähnlich wie die Silicon Valley Bank – in niedrig verzinste Wertpapiere, deren Kurse an der Börse mit den 2022 abrupt gestiegenen Zinsen gewaltig und schnell an Wert verloren. Schleweis hat bereits – offenbar gedacht zur Beruhigung – mitgeteilt, dass die Anleihen im Eigenbestand den 370 kommunal getragenen Sparkassen Verluste von weniger als 10 Milliarden Euro eingebracht haben. Aber auch eine hohe einstellige Milliardenzahl ist für die Sparkassen kein Pappenstiel: Viele von ihnen haben Reserven auflösen müssen, um die Verluste tragen zu können. In den kumulierten Zahlen des Verbandes geht zudem das eine oder andere Einzelschicksal unter. Schriever wird zudem zu erläutern haben, inwiefern diese Anleiheverluste nur vorübergehend sind.