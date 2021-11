Karnevalseröffnung : Geimpft, genesen, jeck

Normalerweise legen die Je­cken in Köln und Düsseldorf großen Wert auf ihre Unterschiede, zur Sessionseröffnung in diesem Jahr herrscht jedoch in den Karnevalshochburgen Einigkeit. Sowohl zum tradi­tio­nellen Hoppeditzerwachen vor dem Düsseldorfer Rathaus als auch zur Feier um 11:11 Uhr auf dem Kölner Heumarkt gelten strenge 2-G-Regeln. Rein kommt nur, wer geimpft oder genesen ist. Viele Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt ge­hen freiwillig den gleichen Weg, ob­wohl die landesweite Corona-Schutzverordnung ebenfalls zeitlich befristete PCR- und An­tigentests zulässt. In Bonn etwa darf man vor dem Rathaus auch mit ne­gativem PCR-Test mitschunkeln. Den Kneipen in Köln bleibt auch nur 2 G. Dort hat der städtische Krisenstab die Regeln am Mon­tag noch mal darauf verschärft.

„Angesichts der weiter steigenden In­fektionszahlen und der Situation auf den Intensivstationen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (par­teilos). Einige Kneipen gehen sogar noch weiter und verlangen zusätzlich da­zu höchstens sechs Stunden alte Selbsttests und messen zusätzlich den CO2-Wert in der Luft und lüften regelmäßig. Das dürfte dem nordrhein-westfälischen Innenminister gefallen. „Auch ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen feiern dürfen, aber wir müssen noch immer halblang machen“, sagte Herbert Reul (CDU).