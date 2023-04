Die Hängepartie hat ein Ende: Karl von Rohr, einer der beiden Stellvertreter von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, verlässt das Institut nach mehr als einem Vierteljahrhundert. Er habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er keine Verlängerung seines Vorstandsvertrags anstrebe, teilte die Deutsche Bank am Dienstagabend mit. Die Amtszeit des 57-Jährigen endet somit am 31. Oktober.

Wenn es so war wie kommuniziert, hat von Rohr selbst die Reißleine gezogen. Seit Monaten wabern Spekulationen, dass der Vertrag des Deutsche-Bank-Vizes nicht verlängert werden könnte.

Immer wieder gab es gezielte Indiskretionen in verschiedenen Medien. Bei der Deutschen Bank hieß es derweil gebetsmühlenartig, dass Vorstände stets erst ein halbes Jahr vor dem Auslaufen des aktuellen Vertrags verlängert werden. Auch diese – ohnehin knappe – Frist war im Verstreichen begriffen.

Verdacht des Greenwashing

Angriffsfläche bot von Rohr insbesondere ob seiner Position als Aufsichtsratsvorsitzender der Fondsgesellschaft DWS . An ihr hält die Deutsche Bank immer noch gut 80 Prozent. Und die DWS steht unter dem Verdacht, Finanzprodukte als nachhaltiger verkauft zu haben, als sie in Wirklichkeit waren. Das Ergebnis einer entsprechenden Untersuchung der Bafin steht noch aus.

Derweil teilte die DWS am Montagabend mit, dass von Rohr seine Position als Chefaufseher der Fondsgellschaft zeitgleich mit seinem Ausscheiden aus dem Deutsche-Bank-Vorstand niederlegen werde. Laut der ad hoc verbreiteten Mitteilung der DWS sei er von der Deutschen Bank aber gebeten worden, bei der für den 15. Juni anberaumten Hauptversammlung der DWS noch für eine volle Amtsperiode als Aufsichtsrat zu kandidieren.

Vertrauensbeweis oder Notwendigkeit?

Das mag als Vertrauensbeweis seines Noch-Arbeitgebers gewertet werden, kann aber auch praktische Gründe haben. Denn gerade Manager, die zum einen intensive Erfahrung in der Vermögensverwaltung haben und zum anderen auch der deutschen Sprache mächtig sind, gibt es nicht wie Sand am Meer.

In einer internen E-Mail an die Mitarbeiter geht von Rohr auf all das nicht ein. „Meine Jahre im Vorstand und seit 2018 als dessen stellvertretender Vorsitzender haben mir ermöglicht, mit Ihnen allen gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum ‚Turnaround‘ dieser für unser Land so bedeutenden Institution zu leisten. Einen besseren Abschluss meiner wundervollen 26 Jahre bei der Deutschen Bank hätte ich mir nicht wünschen können“, schreibt er.

Und Sewing schreibt über ihn: „Gemeinsam sind wir durch schwierige Zeiten gegangen, und gemeinsam haben wir der Bank ab 2018 einen neuen Kurs gegeben.“ Über von Rohrs Nachfolge will die Deutsche Bank bereits in Kürze entscheiden.