Fabrik in Ontario : Kanada will VW-Batteriezellen mit Milliarden subventionieren

Bis zu 9 Milliarden Euro sollen in eine neue Batteriefertigung in Kanada fließen. Das Land will sich damit als Produktionsstandort empfehlen. Für VW geht es um die Absicherung seiner Position in ganz Nordamerika.

Am Sonntag reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach Kanada, um ranghohe Politiker zu treffen und die „enge Partnerschaft“ mit dem Land zu würdigen, wie das Bundespräsidialamt angekündigt hat. Eine zentrale Rolle spielen die Wirtschaftsbeziehungen, in denen eine Investition besonders hervorsticht: Der Volkswagen-Konzern will in St. Thomas in der Provinz Ontario eine Fabrik für Batteriezellen bauen, ein Milliardenprojekt. Auch deshalb werde VW-Chef Oliver Blume den Bundespräsidenten als Teil der Delegation begleiten, heißt es vom Konzern.

Welche Bedeutung Kanada dem Bau beimisst, zeigen die Fördermittel, die das Land in die Hand nimmt. Wie Industrieminister François-Philippe Champagne jetzt mitteilte, hat die Regierung den Wolfsburgern Subventionen zugesagt, die sich im Laufe von zehn Jahren auf umgerechnet bis zu 9 Milliarden Euro summieren könnten. Das ist mehr als die Baukosten, die sich auf etwa 4,8 Milliarden Euro belaufen und großenteils von VW getragen werden.

Wenn die Produktion im Jahr 2027 beginnt, werde die Zellfabrik ein zen­traler Baustein für das Geschäft in ganz Nordamerika sein, sagte Technikvorstand Thomas Schmall am Freitag auf einer Veranstaltung vor Ort. „Die Gigafactory St. Thomas öffnet die Tür zu einem Schlüsselmarkt für E-Mobilität und Batteriezellproduktion.“

Projekt ist Teil einer größeren Strategie

Die Grundsatzentscheidung für den Bau hatte VW schon Mitte März getroffen. Das Projekt ist Teil einer größeren Strategie, mit der die Wolfsburger entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Kanada investieren wollen, was bis zu einer Beteiligung an Rohstoffminen gehen kann. Premierminister Justin Trudeau sprach am Freitag von einem „Gewinn für die Arbeitnehmer, für die Gemeinschaft und die Wirtschaft“, den der neue Standort für das Land bedeute. Konkret will die VW-Tochtergesellschaft Power Co dort bis zu 3000 Arbeitsplätze schaffen und Batteriezellen mit einer Leistung bis zu 90 Gigawattstunden herstellen, genug für eine Million Elektroautos im Jahr.

Um solche Ansiedlungen für sich zu gewinnen, haben zuletzt viele Länder üppige Förderkulissen entwickelt. In Kanada entspricht das Modell in etwa dem System, das die Vereinigten Staaten mit ihrem Inflation Reduction Act (IRA) ins Leben gerufen haben. Der weit überwiegende Teil der Subventionen fließt als Zuschuss zu laufenden Betriebskosten. Damit ist die konkrete Höhe auch an das Volumen gekoppelt, das die Batteriefabrik über die Jahre herstellt. Darüber hinaus bekommt VW einen Investitionszuschuss von umgerechnet knapp einer halben Milliarde Euro für die Baukosten.

Die Regierung von Premierminister Trudeau hält die Förderung für nötig, um die Position Kanadas im Automobilsektor abzusichern und um sicherzustellen, dass das Land nicht nur als Rohstofflieferant gesehen wird, sondern auch als Standort für moderne Fertigung und Technologie. VW wiederum will mit dem Projekt seine Position in ganz Nordamerika absichern, auch in den Vereinigten Staaten.

Dort gewährt die Regierung Autokäufern im Zuge des IRA Steuerrabatte bis zu 7500 Euro, wenn die Fahrzeuge bestimmte Kriterien erfüllen. Unter anderem müssen Batterierohstoffe aus einem Land wie Kanada kommen, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen geschlossen haben. Die Endmontage muss in Nordamerika laufen.

Derzeit ist VW in der Region nur ein Nischenanbieter, auch wenn die Verkäufe im ersten Quartal kräftig zugelegt haben. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, lieferte er in Nordamerika 216.800 Fahrzeuge an Kunden aus, ein Plus von 22 Prozent. Das dortige Geschäft stand damit für etwa 11 Prozent der Verkäufe im Konzern, während Europa rund 45 Prozent ausmachte. Der Anteil Chinas, wo VW mit heftigem Wettbewerb kämpft, ging auf 32 Prozent zurück von 40 Prozent in der Vorjahreszeit. In Summe lieferte VW in den ersten drei Monaten global gut 2 Millionen Fahrzeuge aus. Das ist ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des vergangenen Jahres, das stark durch Knappheit an Elektronikteilen geprägt war.

In den USA hatte der VW-Konzern zuletzt einen Marktanteil von 4 Prozent erreicht. Bis 2030 wollen die Wolfsburger 10 Prozent schaffen, auch mit Produktion vor Ort. So vergrößert VW sein US-Werk in Chattanooga und baut für die wiederbelebte Marke Scout eine komplett neue Fabrik. Auch dafür fließen milliardenhohe Subventionen.