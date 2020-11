Volkswagen : Kampf um Wolfsburg

An der Oberfläche herrscht Harmonie bei VW in Wolfsburg. Volkswagen-Chef Herbert Diess gibt sich bei öffentlichen Auftritten gut gelaunt, Besucher erleben ihn so gelöst wie lange nicht. Scheinbar hält der Burgfrieden zwischen dem Vorstandschef und seinem Gegenspieler, dem machtbewussten Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Doch wer genau hinschaut, sieht, dass das ein Trugbild ist. Ein knappes halbes Jahr nach dem letzten auf offener Bühne ausgetragenen Machtkampf zwischen Betriebsrat und VW-Chef stehen die Zeichen wieder auf Sturm. Worum geht es dieses Mal?

Volkswagen muss im Konzernvorstand zwei Ressorts neu besetzen: Nachdem Einkaufschef Stefan Sommer, zermürbt durch Konflikte, im Sommer kündigte und Finanzvorstand Frank Witter im Juni 2021 aus familiären Gründen ausscheiden will, werden für die beiden strategisch wichtigen Ressorts Nachfolger gesucht. Diess, so ist zu hören, hat dabei klare Vorstellungen. Osterloh lehnt sie ab. Diess setzt auf Manager, die den Veränderungsdruck im Unternehmen erhöhen. Osterloh würde Kandidaten bevorzugen, die besser in die Wolfsburger Konsenskultur passen.

Starre Fronten

Die Fronten sind starr. Dabei drängt die Zeit. Der Vorstand müsse endlich „handlungsfähig werden“, heißt es im Umfeld des Vorstandschefs. Es gebe bei Veränderungen in Wolfsburg und auch bei diesen beiden Personalentscheidungen zwei Geschwindigkeiten, ist im Unternehmen zu hören: „Und der Schnellere ist bei uns der Vorstandschef.“ Niemand in Wolfsburg bestätigt es offiziell, aber neben den beiden heftig umstrittenen Neubesetzungen und der bald anstehenden Vertragsverlängerung für Rechtsvorstand Hiltrud Werner soll Diess auch selbst eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstreben.

Betriebsratskreise weisen darauf hin, dass der Vertrag des VW-Chefs noch bis Frühjahr 2023 läuft, über eine Verlängerung allenfalls 2022 entschieden werden müsse. Beim Betriebsrat aber steht Anfang 2022 die Wahl an, der Wahlkampf für Osterloh beginnt in zwölf Monaten. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung für den wegen seines ruppigen Führungsstils in der Belegschaft nicht sonderlich beliebten Diess, den Osterloh schon zwei Mal zu Fall bringen wollte, dürfte für den Betriebsratschef keine ernsthafte Option sein.

Nutzt Diess die Spekulationen über eine eigene Vertragsverlängerung also nur als Verhandlungsmasse? Für den VW-Chef sei der eigene Vertrag eher nicht prioritär, meinen Beobachter. Andere sagen, es reize ihn schon, die Transformation von VW weiter voranzutreiben.

Dank Porsche und Piëch

Der Konzernchef verdankt es allein den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch sowie dem Land Niedersachsen als Vertreter der Kapitalseite, dass er nach einem erbitterten, auf offener Bühne ausgetragenen Machtkampf mit Osterloh und der IG Metall im Frühsommer als Konzernchef weitermachen durfte.

Seine Zukunft bei VW hing am seidenen Faden. Die Führung der Marke Volkswagen musste Diess damals nach zwei turbulenten Aufsichtsratssitzungen niederlegen, er blieb aber Vorstandsvorsitzender des Konzerns.

Chef der Marke ist seitdem Ralf Brandstätter, der nach langen Jahren bei VW den konsensorientierten Führungsstil in Wolfsburg wie kaum ein anderer verkörpert. „Die Mitbestimmung und auch der intensive Dialog mit dem Betriebsrat gehören zu Volkswagen wie der Käfer, der Golf und die VW-Currywurst“, sagte Brandstätter der Betriebsratszeitschrift „Mitbestimmen“.

Als typisches Wolfsburger Gewächs kennt der neue Markenchef die ungeschriebenen Regeln im Machtviereck zwischen den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, dem Land Niedersachsen als Vetoaktionär bei Standortfragen, dem Vorstand und dem im Vergleich zu anderen Unternehmen immens einflussreichen Betriebsrat.

„Eher integrativen Führungsstil“

Diess hat versucht, der neuen Arbeitsteilung mit Brandstätter das Beste abzugewinnen. „Wenn ich nach fünf Jahren in Wolfsburg Bilanz ziehe, erkenne ich, dass man mit einem eher integrativen Führungsstil, der aus der hiesigen Kultur heraus entstanden ist und von den Leuten gelebt wird, die hier groß geworden sind, mehr erreichen kann“, sagte er der F.A.Z.