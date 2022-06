Justus Haucap im Interview : „Leider hat Aldi keine Tankstellen“

Aktualisiert am

Wie sehen Sie als Wettbewerbsökonom die Debatte über den Tankrabatt: Ma­chen sich die Mineralölkonzerne wirklich gerade auf Kosten der Steuerzahler die Taschen voll?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Die Beurteilung ist nicht ganz so einfach. Es stimmt, der Abstand zwischen Rohölpreis und Tankstellenpreis ist gestiegen. Aber es ist auch viel Unsicherheit im Markt, die darauf Einfluss hat. Die Steuersenkung auf Benzin und Diesel kam in etwa zur gleichen Zeit wie die Ankündigung des Ölembargos der EU. Deshalb lässt sich nicht so einfach sagen, dass wir es mit klar wettbewerbswidrigem Verhalten zu tun haben.