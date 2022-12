Urteil gegen Jürgen Schneider : Der Baulöwe und sein Vermächtnis

Deutschland hat Jürgen Schneider einiges zu verdanken. Elegante Einkaufspassagen. Schön restaurierte und prächtige Villen. Einen schnellen Wiederaufbau in den neuen Bundesländern. Der Frankfurter Bauunternehmer ist jedoch auch verantwortlich für eine Milliardenpleite und für einen der größten Wirtschaftsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik.

Er ruinierte den Ruf von Bankern, von Immobilienunternehmern und von Erdnüssen: „Peanuts“ war das Unwort des Jahres 1994 – geprägt zwar vom ehemaligen Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper, aber nicht denkbar ohne Schneider.

In diesen Tagen wird die Erinnerung an den inzwischen 88-Jährigen wieder wach. Am Freitag jährt sich die Verurteilung des raffinierten Hochstaplers zum 25. Mal. Am 23. Dezember 1997 entschied das Frankfurter Landgericht nach rund einem halben Jahr und 41 Verhandlungstagen, Jürgen Schneider wegen Betrugs, Kreditbetrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten zu verurteilen. Lange währte seine Zeit im Gefängnis freilich nicht. Schon 1999 kam er auf Bewährung frei.