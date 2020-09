Beliebte Werbefigur : Jürgen Klopp wechselt zu Adidas

Spektakulärer Neuzugang für den deutschen Weltkonzern mit den drei Streifen: Adidas-Chef Kasper Rorsted hat sich einen neuen Fußball-Promi als Werbefigur geangelt. „Wir haben mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt unter Vertrag genommen“, sagte Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Jürgen Klopp sei eine Kultfigur, „deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden“.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Weltklassetrainer läuft von dieser Saison an in Adidas-Schuhen die Seitenlinie entlang. Zuvor hatte ihn Konkurrent New Balance von Kopf bis Fuß ausstaffiert, so wie das gesamte Team des FC Liverpool. Der Klub ist jetzt zu Weltmarktführer Nike als Ausrüster gewechselt, der Trainer zur Nummer zwei der Branche nach Franken.