Jürgen Klopp im Porträt : Der Superman von Liverpool

Der Investor John W. Henry gehörte zu den ersten Gratulanten. Und ohne Jürgen Klopp namentlich zu nennen, konnte sich der Dank des amerikanischen Eigentümers des FC Liverpool eigentlich nur an die Adresse seines Megastrategen aus Deutschland richten, der seine Fußball-Unternehmung jetzt mit so viel Wucht nach vorne katapultiert hat. Henry sprach in seiner Twitter-Nachricht von der Entschlossenheit und dem Talent derer, die die vielleicht größte Leistung in der Geschichte der englischen Premier League auf die Beine gestellt hätten. Klopp – der Superstar.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Sportlich betrachtet, hat der Schwabe Klopp das Sehnsuchtsziel der Fans erreicht und dem FC Liverpool nach 30 Jahren wieder die englische Meisterschaft beschert, inklusive des Titels in der europäischen Champions League im vergangenen Jahr. Der traditionsreiche Klub verfügt mit angeblich 700 Millionen Anhängern über die größte Fußballgefolgschaft in der Welt. Doch hinter dem Triumph steckt viel mehr: Der 53 Jahre alte Klopp hat als eine Art Generalbevollmächtigter für das Liverpooler Traumprojekt aus einer alten, orientierungslosen Marke innerhalb von fünf Jahren ein wahres Kraftwerk der Unterhaltungsbranche erschaffen.