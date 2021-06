John McAfee gestorben : Der undurchsichtige Antiviren-Mann

IT-Pionier und beschuldigter Schwerverbrecher: Ein Nachruf auf John McAfee, der in einem Gefängnis in Spanien tot aufgefunden wurde.

Er war Gründer, Unternehmer und einer der Pionier der IT-Security-Branche, schwang sich zum Selfmade-Man, Millionär und Abenteurer auf, besaß die amerikanische und britische Staatsbürgerschaft, arbeitete für Konzerne wie General Electric, Univac, Lockheed Martin, IBM und Siemens, lebte in Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Mexiko, Belize, Indien und Hongkong, entwickelte bahnbrechende Software, betrieb ein Yoga-Zentrum, arbeitete an einer neuen Art von Antibiotika und balancierte jahrelang am Rande des Abgrunds seiner Existenz: Nun ist John McAfee gestorben, im Alter von 75 Jahren, in einem spanischen Gefängnis.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Er wurde beschuldigt, in Schwerstverbrechen verwickelt zu sein, eine eigene kleine Privatarmee zu unterhalten, mit Drogen zu handeln und seine Steuern nicht zu zahlen. Als er im Oktober von der amerikanischen Börsenaufsicht beschuldigt wurde, via Twitter unberechtigter Weise für Kryptogeld zu werben und dafür aus dunklen Quellen 23 Millionen Dollar zu kassieren, die Zahlungen vor den Behörden aber geheim zu halten, schien ein weiteres Kapital in einem abenteuerlichen Leben aufgeschlagen zu werden.