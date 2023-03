Die Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen vor den Toren Münchens ist ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ihr Gründer nennt sie scherzhaft „mein Homeoffice“. Gern lädt der 66 Jahre alte Jochen Schweizer Besucher zu einem Rundgang ein, führt sie zuerst in eine tropisch warme Halle mit großem Wasserbecken, in dem sich Surfer auf einer künstlichen Standwelle vergnügen. Dann geht es weiter zu einem vertikalen Windkanal. Hier lassen sich Abenteuerlustige von einer großen Turbine im Boden in schwindelerregende Höhen blasen und erleben so das Äquivalent eines Fallschirmsprungs. Von außen können sie die Fassade des Windkanalturms senkrecht an einem Seil herunterlaufen. Es gibt einen Klettergarten, eine Videospielhölle und ein italienisches Restaurant.

Bodyflying für 69,90 Euro

All die Erlebnisse verpackt Jochen Schweizer in Präsentboxen und verkauft sie über sein Internetportal: 45 Minuten Indoor-Surfen für 99,90 Euro, zwei Minuten Bodyflying unter Anleitung eines Fluglehrers für 69,90 Euro. Die Arena hat Jochen Schweizer erst 2017 eröffnet. Aber das Gutscheingeschäft hat er schon 2001 begonnen. Millionen Deutsche haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon mal einen Gleitschirmflug, eine Ballonfahrt oder ein Candlelight-Dinner bei Jochen Schweizer gebucht. Mit einem solchen Erfolg, sagt er, habe er zum Marktstart nie gerechnet. „Es war die Erfindung einer Warengruppe, die es vorher nicht gab. Dabei war es für mich damals zuerst nur Marketing.“ Und wenn Schweizer, der ehemalige Stuntman und Kanufahrer, über seine Selfmadestory plaudert, ist die Koketterie in der Erzählung unüberhörbar: Gar nicht so übel für einen ehemaligen Waldorfschüler!