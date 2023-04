Giorgia Meloni (r), Ministerpräsidentin von Italien, und Denys Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, am 26. April 2023 in Rom während eines bilateralen Treffens zwischen Italien und der Ukraine über den Wiederaufbau der Ukraine Bild: dpa

Die ukrainische Regierung hat italienische und europäische Unternehmen dazu aufgerufen, umgehend in der Ukraine zu investieren. Man müsse nicht bis zum Ende des Krieges warten, „fangen Sie jetzt damit an“, plädierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in dieser Woche auf einer von der italienischen Regierung organisierten Konferenz in Rom per Video-Schaltung.

Sein Aufruf wurde vor Ort in Rom vom ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal und vom Außenminister Dmytro Kuleba unterstützt. Der Außenminister betonte, dass die ukrainische Wirtschaft weiter funktioniere, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, denn im vergangenen Jahr brach das Wirtschaftswachstum um rund 30 Prozent ein; doch nun würden wichtige Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht. „Im letzten Jahr ging es ums Überleben, jetzt aber können wir über den Wiederaufbau nachdenken“, ergänzte die Vizepremierministerin und Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung, Julia Swyrydenko.